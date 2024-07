Wimbledon přišel o hvězdu. Sabalenková se odhlásila: Rameno nespolupracuje

Sabalenková letos v lednu zopakovala triumf na Australian Open. Během sezony ji ale pak trápily problémy se zády a na French Open nemoc. Rameno si poranila předminulý týden na turnaji v Berlíně. Již o víkendu svůj start zpochybnila a dnes učinila rozhodnutí.

„Zkoušela jsem všechno, abych se připravila, ale bohužel rameno nespolupracuje,“ napsala šestadvacetiletá tenistka na instagramu. „Na tréninku jsem se snažila to vyzkoušet na maximum, ale můj tým mi vysvětlil, že hraním by se to jen zhoršilo,“ dodala.

Ve Wimbledonu se rodačka z Minsku probojovala dvakrát do semifinále: loni a v roce 2021. Minimálně semifinále hrála také na zbývajících grandslamech v Paříži a na US Open. Dnes ji v soutěži nahradila Ruska Erika Andrejevová.