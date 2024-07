Stěhování exslávisty Coufala z West Hamu by pomohlo Spartě: Z Kréty k Turkovi

Fotbal je mocný čaroděj, který dokáže leccos kouzelně zašmodrchat. Včetně budoucnosti kluka původem z Ludgeřovic u Opavy Vladimíra Coufala (31).

Bek nároďáku si po zpackaném Euru hoví s rozkošnou manželkou Hanou na Krétě. Dorazila tam za ním tato zvěst z anglických portálů: „Galatasaray Istanbul nabídl West Hamu za Coufala 6 milionů liber (177 milionů korun). Vzhledem k tomu, že nový trenér Lopetegui plánuje přestavbu týmu, Hammers by mohli Coufala prodat.“

»Cuf« byl na jaře nakrknutý, protože místo nové smlouvy na něj londýnský klub pouze uplatnil opci do června 2025. Handrkování o novém vylepšeném kontraktu (ze starého bere podle webu capology.com 4 miliony korun měsíčně) krachlo a frustrovaný Coufal prohlásil:

„Uvidíme v létě, co přijde.“ Přišel Turek, a pokud by si s ním plácnul, ulevilo by se Spartě. Galatasaray totiž rozhodil sítě i kolem jejího obránce Ángela Preciada (25), který také piluje pravou lajnu. Kdyby měl na tenhle flek exslávistu Coufala, na Ekvádorce z Letné by ho třeba přešly choutky…