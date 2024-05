Mistři ligy se vrátili do práce a Preciado dobíhal poslední: Jdeš pozdě, Angelo!

Čtyři borci z Ekvádoru se v Evropě stali mistry zemí, v nichž si vydělávají na chleba. Rodríguez v Belgii, Ramírez v Maďarsku, Hincapié v Německu a Preciado v Česku. A s ním je největší švanda.

Sparťané o víkendu bublinkami, pivem, kořalkou a tancem oslavili obhajobu titulu. Včera šli poprvé do práce. „Sraz na Strahově je v 10:30,“ zavelel trenér Brian Priske (47). Všichni byli u »píchaček« včas, až na jednoho.

Pár minut po limitu se přiřítil červený mercedes. Nevystoupil, ale přímo vyskočil z něj Preciado (26). Centrální zamykání káry zablikalo, Ángelo dal ruce na bradavky a pelášil do tréninkového centra!

Tatík dvou ratolestí má nos pro trable stavěný. Na jaře stihl dvě vyloučení i aférku sexuálního dovádění s dívčinou na klozetu na diskotéce v Duplexu. Jenže bez toho by to asi nebyl on. Inu, velešikovný bek...