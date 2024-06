Coufal průvodcem po Londýně: Ukázal zákulisí West Hamu a svou angličtinu

Coufal a moderátor pořadu Z jiného úhlu od investiční skupiny BIZCZ Michael Marek začali den typickou anglickou snídaní v moderní čtvrti Canary Wharf.

V prostřizích vypráví reprezentant o svých fotbalových začátcích. „Že se budu profesionálně živit fotbalem, jsem si uvědomil, když jsem dostal první smlouvu v ligovém klubu, ve Slovanu Liberec, v tu chvíli začal můj samostatný život. Moje cíle a přání do budoucna jsou být úspěšný na EURO a potom se kvalifikovat na MS. Samozřejmě také dostat další smlouvu v Anglii.“

A jak vidí svou budoucnost po kariéře? „O práci mimo fotbal jsem nikdy nepřemýšlel a asi ani nikdy přemýšlet nebudu, protože fotbal je část mého života a nikdy s tím nebudu chtít úplně skončit.“

Bek West Hamu následně zazávodil s moderátorem. V ucpaném centru hlavního města Velké Británie si na koloběžce stihl dát i kávu, zatímco moderátor trpěl v autě.

Během typického londýnského deštivého počasí ukázal divákům moderně vybavené tréninkové centrum. Své místo má „Cuf“ nejen v šatně, ale i v místnosti na videorozbory: „Máme video většinou dvakrát týdně. Před zápasem, kde se chystáme na soupeře, to je tu celý tým. A po zápase, kdy si volá trenér individuálně hráče, nebo obránce, záložníky a útočníky.“

Na závěr ještě moderátor v posilovně s nadsázkou vyzkoušel reprezentačního obránce z angličtiny.

Moderátor: „Škoda mluvit?"

Coufal: „Damage do speak."

M: „Nebuď labuť?"

C: „Don´t wake up a swan."

M: „She´s lubricated like a fox?"

C: „Je mazaná jako liška."

M: „Výběrové řízení?"

C: „Selective driving."

M: „Párek milenců?"

C: „Sausage of lovers."

M: „Christopher the Bastard from After Spoons and Without Satellites"

Na to už Coufal odpověď nenašel…