Cibulková na další luxusní dovolené: Překvapivá destinace!

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková je poslední dobou doslova rozlítaná! Sotva se vrátila z dovolené v Itálii, vyrazila do Řecka, ale ani po opuštění této jižanské země doma dlouho nezůstala. Na sociálních sítích se pochlubila další zahraniční cestou, kterou tentokrát podniká i se svými dvěma malými dětmi. Fanoušky ale docela překvapila lokalitou!

Kde moho tenisoví fandové v následujících dnech potkat bývalou hráčku Dominiku Cibulkovou? V Čechy a Slováky tolik milovaném Chorvatsku! Někdejší bývalá reprezentantka ale v destinaci, která má pověst levné a krásné země s mořem rozhodně nešetří.

„Jak asi víte, my úplně běžně nejezdíme na dovolenou do Chorvatska. Ale tenhle nově otevřený luxusní resort vypadá z obrázků vážně skvěle. Tak uvidíme, jaké to bude. Poreferuju vám, jak se nám líbí, protože je prý perfektní na rodinou dovolenou,“ vysvětlovala Dominika svým fanouškům a ukázala jim pár fotek.

Později přiznala, že do oblíbené dovolenkové destinace Čechů přiletěla asi po pěti letech. „Po dovolené v Řecku jsme si řekli, že co nejdřív chceme zase k moři a kamarádka mi doporučila, že před dvěma týdny otevřeli nový rezort v Chorvatsku, jen hodina letu,“ vysvětlovala volbu destinace Slovenka, která přicestovala spolu s manželem a dvěma malými dětmi.

A podle videí z prvních hodin si nakonec volbu nemohla vynachválit.