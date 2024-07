Priskeho memento

Na kádr českého mistra se slétají supi z ciziny jako na lahodnou mršinu. Kapitána Krejčího už schramstli do Girony a dál cílí na sextet plejerů včetně nejlepšího hráče a zároveň krajánka minulé sezony tuzemské ligy Birmančeviče.

„Mám trochu strach, aby se to nerozpadlo,“ utrousil před pár dny legendární středopolař rudých Martin Frýdek (55). Sparťanský štáb samozřejmě tak hromadný exodus připustit nehodlá, ovšem co když někomu z těch chlapců učaruje laso z ciziny natolik, že se zasekne se slovy: „Už tady být nechci a nebudu?“

Vyřkl je trenér Brian Priske a poroučel se do Feyenoordu Rotterdam. Držet ho silou mocí platné smlouvy nemělo ani za mák smyslu a nizozemské odstupné bratru 62 milionů korun české škarpě neleží… Směrem dovnitř je to zatím jen o vytáhlém kosovském fofrníkovi do ofenzivy Krasniqim.

Jasně, přestupové okno se tady zabouchne až 8. září, jenže Spartě, která v neděli vyrazí na kemp do Německa, začne už 19. července liga a za pár dnů nato (23., nebo 24.) 2. předkolo kvalifikace vytoužené Ligy mistrů. Na tohle všechno bude potřebovat vyladěný mančaft v cajku.