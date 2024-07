Novotný znovu v Hradci: Boleslav? Aspoň že ne baráž, to by byla třešnička

Repete v Hradci začíná. V zimě 2022 přišel Filip Novotný z Karlových Varů, pomohl k výhře v základní části. Ale v play off si poranil tříslo, tým se pakoval hned ve čtvrtfinále. Dres Mountfieldu oblékne znovu, už na plný úvazek, ne jako posila na posední chvíli. Jen jeho pozice vypadá jinak. Spolu s ním dorazila slovenská hvězda Stanislav Škorvánek. „Dnes je základ mít dva dobré brankáře, pevně věřím, že my dva dobří jsme,“ říká Novotný.

S Karlovými Vary postoupil Filip Novotný do extraligy a od roku 2018 přinášel vysoký standard. Nevadilo mu, že před ním vládl defenzivní blázinec, uměl se s tím vypořádat. Jen taky chtěl zažít týmový úspěch, ne jen, plácání, že dobré, ale tím to hasne. Takže před play off 2022 odešel do Hradce, pak podepsal na dva roky Mladou Boleslav. Tam nakonec zažil ještě větší blázinec, než čekal.

Na konec základní části 2022 jste přišel do Hradce kvůli velkým výsledkům, abyste zase poznal pocit, jak se hraje nahoře. Co se změnilo za dva roky v Boleslavi?

„Vlastně nic, takhle to mám pořád, prohrávat nechce nikdo. S tím jsem přišel i do Hradce, podle mě je tady mnohem lepší tým, než jsme měli v Bolce. Mountfield vyhrál základní část, pak se dostal do finále, minulou sezonu hodně trápil Pardubice ve čtvrtfinále. Chtěl bych, abychom navázali na úspěchy, kdy se hrálo hodně nahoře, lidí sem hodí na hokej ve velkém počtu, zaslouží si to.“

Z Karlových Varů jste odcházel, abyste hrál v týmu s ambicemi. S Boleslaví jste ale v obou letech skončili i za Vary. Neštve zpětně tohle rozhodnutí?

„Tak to někdy zkrátka chodí. Nebyly to dva jednoduché roky, ale zase je to zkušenost. Před dvěma roky jsem přišel na konci základní části do Hradce, závěr byl super, vyhráli jsme Masarykův pohár. Bohužel pak nevyšlo play off, kde nás vyřadila právě Boleslav. Tyhle dvě sezony pro mě byly těžší, ale myslím, že mě mentálně posunuly.“

I když třeba i vaše čísla spadla oproti vysoko nastavenému standardu dolů?

„První rok to byla v Boleslavi ještě tak nějak slušná sezona, ale nedávali jsme góly. Pořád jsme o jeden prohrávali. Ale ta poslední... Nevydařila se od začátku a táhlo se to jak se mnou, tak s ostatníma klukama. V týmu si to úplně nesedlo a trápili jsme se od začátku do konce. Naštěstí jsme aspoň tu baráž nemuseli