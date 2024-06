Překvapení na svatbě Vlhových: Chyběli rodiče Petry!

Příběh jako z pohádky! Tak by se dala shrnout láska Borise Vlhy a jeho partnerky Simony Jágerské, kterou si o víkendu vzal za ženu. Na svatbě bratra lyžařské šampionky Petry Vlhové ale chyběli rodiče slavné Slovenky! Proč?

Boris svou lásku požádal o ruku téměř před dvěma lety, ale k veselce došlo až o uplynulém víkendu v Liptovském Mikuláši. Překvapivě se ale mezi svatebčany neobjevili rodiče Borise a Petry Vlhových! Co se stalo?

Z informací webu Pluska.sk vyplývá, že ani neobdrželi pozvánku. K situaci ale přistupují s klidnou hlavou. „I přesto, že máme s Borisem na některé oblasti rozdílné názory a ne vždy se ztotožňujeme se všemi jeho kroky, plně respektujeme cestu, po které se rozhodl jít a vždy, když to bude potřebovat, budeme na jeho straně,“ řekli Zuzana a Igor pro slovenský web.

Novomanželé se naopak rozhodli detaily své svatby příliš nekomentovat, a tak lze jen spekulovat, proč se Vlha rozhodl oslavit velký den bez přítomnosti svých rodičů...

Boris a Simona se znají mnoho let, bratr slovenské šampionky už dříve vyprávěl o tom, že společně dokonce vyrůstali na jednom sídlišti. V 17 letech ale půvabná brunetka odcestovala do Itálie a jejich cesty se znova spojily až poté, co se vrátila do své domoviny. Aktuálně spolu pár vychovává dcerku Lujzu a také se pustili také do společného podnikání. Otevřeli si totiž italské bistro.