Vlhovou odvážel vrtulník, poslala vzkaz. Shiffrinová: Trať byla jako sklo

Místo oslav malá sportovní tragédie. Slovenská lyžařka Petra Vlhová (28) si na domácí trati v Jasné po pádu v prvním kole obřího slalomu pochroumala koleno a skvěle rozjetá sezona pro ni předčasně skončila. Vrtulníkem jí transportovali do nemocnice v Ružomberku, vyšetření bohužel odhalila poranění vazů v koleni. „Děkuji všem za podporu. Věřím, že všechno zvládnu, budu bojovat o co nejrychlejší návrat na lyže,“ vzkázala Vlhová z nemocnice.

„V noci mrzlo a už při prohlídce jsme viděli skoro až skleněný povrch,“ přemítala o příčinách pádu v rozhovoru pro slovenské novináře Američanka Mikaela Shiffrinová. Ani ona na triumf nedosáhla, v Jasné suverénně vyhrála Švédka Sara Hectorová. Američanka na ni ztratila 1,52 sekundy. Bronz brala Alice Robinsonová z Nového Zélandu. Česká lyžařka Adriana Jelínková obsadila 28. místo, ve Světovém poháru bodovala potřetí v sezoně.

Podle Maura Piniho, hlavního trenéra Niké Ski Team Petra Vlhová, byla slovenská hvězda po smolném pádu v šoku. „Petra je ale silné děvče, už se dívá směrem dopředu.“ Klíčový problém byl podle všeho v tom, že po pádu špičkou lyže ještě zavadila o záchrannou síť. Na nohy se postavit nemohla, záchranáři ji sváželi na saních, do nemocnice letěla vrtulníkem.

„Děkuji všem za obrovskou podporu,“ vzkázala Vlhová po vyšetřeních v Ústřední vojenské nemocnici v Ružomberku. „Věřím, že všechno zvládnu. Budu bojovat o co nejrychlejší návrat na lyže.“ I pro slovenské fanoušky to byla rána. Přesto se po počátečním šoku pustili do hlasité podpory ostatních závodnic.

Při pádu se Vlhová také udeřila do hlavy a narazila si rameno. Podle zpráv z jejího týmu je momentálně ve stabilizovaném stavu a má nejlepší možnou podporu lékařů. Čeká ji konzultační vyšetření u specialisty, po kterém bude zvolený další postup. „Velmi nás mrzí, co se stalo,“ řekl Mauro Pini. „Opět se ukázalo, jak nevyzpytatelný je náš sport. Všichni uděláme maximum, aby se Petra vrátila na svahy ještě silnější.“

Tým slovenské reprezentantky děkoval záchranářům za rychlou akci. A fanouškům za podporu. „Díky patří všem záchranným složkám za pohotovou reakci na svahu, personálu v nemocnici i organizátorům v Jasné. Děkujeme, Petra si toho velmi váží.“

Vlhová nebyla jediná v problémech. První kolo obřího slalomu nedokončila ani vedoucí závodnice disciplíny Federica Brignoneová z Itálie. Podle Mikaely Shiffrinové byla trať v Jasné náročná, ale férová.

„Trať byla postavená tak, že na ní bylo hodně zatáček, což jsme v této sezoně moc nemívali,“ vysvětlovala Američanka novinářům. „Normálně bývá rovnější a rychlejší. Další věc - povrch. V noci mrzlo a už při prohlídce jsme viděli skoro až skleněný povrch.“

Američanka připomněla, že na minulých závodech obřího slalomu ve Slovinsku byly podmínky úplně jiné. „V Krajnské Goře jsme měli měkký sníh. Teď přijedete tady a je to, jako byste lyžovali na skle a nejste si jistý, jak se zachovají lyže. Když ale jedete sebevědomě a čistě, tak máte ze své jízdy úžasný pocit.“

Podle trenéra Piniho to ale nebyl pro Vlhovou extra problém. „Není to poprvé, co jsme závodili v takových podmínkách,“ připomněl trenér. „Jsme na Světovém poháru, jsou tady nejlepší lyžařky. Měli bychom být schopní jezdit i v takových podmínkách. Podle mého to nebylo příčinou pádu.“

Shiffrinová pád konkurentky neviděla. „Nechcete vidět spadnout nikoho. A už vůbec, aby skončil v síti. Petře přeji jen všechno dobré.“ Závody v Jasné pokračují v neděli slalomem žen. Bohužel už bez největší slovenské hvězdy.