Tomáš Ujfaluši vypravuje, jak dostal alkoholika Martina Fenina do léčebny: Chceš umřít, aby dcera neměla tátu?

Hnil sám v kvartýru a svoji hnilobu zaléval chlastem. Martin Fenin (36) málem došel až tam, kde se dávají převozníkovi mince za dopravu na druhý břeh. Potřeboval záchranu a protentokrát ji naštěstí našel…

Je to pohnutý příběh. O kdysi supertalentovaného plejera a pak trosku v zajetí alkoholu se nezištně postaraly legendy. Bývalí parťáci z nároďáku Milan Baroš (42) a Tomáš Ujfaluši (46). S Feninem, který má s manželkou Beátou tříletou dcerku Miu, sehráli brilantní »zápas«. Přiměli ho k tříměsíčnímu pobytu v léčebně. Ujfaluši v podcastu deníku Sport Liga naruby vylíčil, jak se jim to podařilo.

Upřímný Fenin o abstinenci: Do léčebny mě vezl Baroš. A děkuju Ujfimu! Video se připravuje ...

Drsná pravda

„Všichni vnímají, že Marťas ke mně docela vzhlížel. Když udělal nějaký prů*er, tak jsem se vždycky snažil si s ním promluvit, jako že už toho je dost. Pak přišly momenty, kdy už s ním moc nešlo mluvit. Kdy už to v tom jeho podání bylo už docela velké,“ začal »Ujfa«.

„Prostě jsme si s Barym říkali, že by nás mrzelo, kdyby se něco stalo a kdybysme my nebyli ti, kteří se mu snaží pomoct. Marťas nechtěl nikoho vidět, jenom mě, takže jsem za ním šel do toho bytu. Jasně jsem mu tam řekl, hele jestli chceš fakt umřít, tak tímhle způsobem za chvilku umřeš a tvoje dcera nebude mít tátu. Bylo to až drsný, ale ve finále to byla pravda,“ popsal klíčovou chvíli.

Novinář Ujfaluši: Hrál bych Hranáče i Vlčka. Proč a jak zachránil Fenina? iSport.cz

Řád a palce

Načež slavný zadák pokračoval s vírou ve Feninovu nápravu. „My jsme to museli udělat, chtěli jsme to udělat. Bary ho tam odvezl a Marťas se kousnul. Měl tam program a řád, což si myslím, že mu chybělo. Měl tam spoustu návštěv včetně dcery, nebo s ní někam i vyjížděl. Myslím, že ten první krok zvládnul velice dobře, a teď už záleží jen na něm. Musí si to ujasnit v hlavě a všechno kompletně změnit. Držíme mu palce,“ uzavřel své vyprávění Tomáš Ujfaluši.

Celou Ujfalušiho zpověď sledujte na Liganaruby.cz