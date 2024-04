Ujfi? Toho znám dobře, naše legenda. Úprk ze stadionu i Koubkovo kolečko

Při příchodu ke stadionu zaujme nenápadný rohový obchod, který ale skýtá zajímavé artefakty. Fanshop Fiorentiny neodpovídá moderním trendům, jaké vidíte při návštěvě okázalých chrámů v Mnichově, Barceloně nebo ve městech v Anglii. Obchod s klubovými suvenýry je malý, přesto má své kouzlo.

Když vkročíme dovnitř, narazíme i na zajímavou českou stopu. Ve Florencii dobře znají fotbalisty, kteří zde odváděli zajímavé výkony. Nastupovali zde Luboš Kubík, Tomáš Řepka nebo Tomáš Ujfaluši. Posledně jmenovaný mezi místními pořád silně rezonuje. Pětapadesátiletý Giovanni, prodavač ve fanshopu, při zmínce o českém obránci ožil. „Ujfi, toho dobře znám, naše legenda!“ zaculil se při dotazu českých novinářů. „Když za nás hrál, občas zašel i sem, máme tady podepsaný dres,“ hlásil muž angličtinou s typickým italským přízvukem, který od mládí chodí fandit přímo do kotle „fialek“.

Český obránce odehrál za Fiorentinu čtyři sezony v letech 2004 – 2008, v klubu dokonce dělal chvíli kapitána. Italští příznivci si ho nesmírně váží. Na čtvrtečním zápase bude osobně přítomný. „Pozdravujte ho,“ hlásil Giovanni na rozloučenou.

Respekt k českým reprezentantům, kteří hájili barvy Fiorentiny, vyslovil na tiskové konferenci i plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Všechno to byli výborní hráči, se všemi se znám de facto osobně. Odvedli tady takovou práci, že i domácí fanoušci na ně vzpomínají,“ odpověděl na jeden z dotazů. Český reprezentant Antonín Barák navíc patří do aktuálního kádru a do odvety s Plzní může zasáhnout.

Při vstupu na stadion den před výkopek čtvrtfinále došlo na lehké organizační komplikace, což je typické pro italské prostředí. Po otevřené čtvrthodině tréninku byli novináři nemilosrdně vykázáni z areálu, nemohli zpět do tiskové místnosti. Aby se stihly novinové uzávěrky, došlo na rychlý úprk ze stadionu. Pracovat se šlo jinam.

Očekává se zhruba polovina stadionu

Stadion pasuje do místních reálií. Rozlehlý komplex vznikl už v roce 1931, prošel několika rekonstrukcemi. Pamatuje spousty zajímavých hudebních koncertů i významných sportovních akcí, hostil třeba zápasy čtvrtfinále mistrovství světa 1990.

Ve středu večer si místní trávník vyzkoušeli plzeňští hráči. Na trénink tradičně dorazil klubový boss Adolf Šádek i další členové nejvyššího vedení. Trenér Koubek si na začátku vzal hráče do tradičního kolečka, krátce jim vysvětlil náplň tréninkové jednotky. A šlo se na věc.

Na čtvrteční zápas nebude vyprodáno, na stadion s kapacitou 43 000 diváků se očekává zhruba dvacetitisícová návštěva. Dle zpráv místních novinářů ale jde o klíčové utkání i pro Fiorentinu, loňského finalistu soutěže. Členové kotle dokonce po městě vyvěsili podpůrné plakáty, aby lidé dorazili na zápas v co nejvyšším počtu, rozjeli i kampaň na sociálních sítích.

„Očekávám bouřlivé prostředí. Byl jsem se tady podívat asi před patnácti lety na zápase na bráchovi, který hrál za Boleslav. Prohráli 1:2, my si snad odvezeme lepší výsledek,“ pravil den před utkáním plzeňský záložník Jan Kopic. „Ale víc si moc nepamatuju. Akorát, že mi byla velká zima, v útoku hrál Mutu a v obraně Ujfaluši,“ pousmál se.