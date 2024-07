Plíšková se po Wimbledonu vyprsila na dovče. Co na to manžel Hrdlička?

as

Autor: as

Fešanda je i na kurtu, a co teprve, když jde do plavek! Tenistka Karolína Plíšková (32) poslala fanouškům pozdrav z dovolené a posbírala lavinu obdivných komentářů. Ten největší pak od manžela Michala Hrdličky (35)!

Ani ve Wimbledonu nezlomila grandslamové prokletí, když rupla hned v prvním kole. „Pozitivní zpráva je, že už je letos jenom jeden grandslam,“ ušklíbla se nad faktem, že z posledních šesti akcí »velké čtyřky« vyhrála jediný zápas.

Co s nečekaným volnem? Hurá k moři do oblíbeného španělského letoviska Marbella a hlavně vyvětrat nové plavky: První den hnědé bikiny, o den později černé jednodílné. Seklo jí to v obou. „Sexbomba na pláži!“ komentoval její vizáž rozdivočelý manžel.

Měsíc prázdnin

A prázdniny si může Plíšková pořádně užít, nemá kam spěchat. Pařížská olympiáda se jí netýká, návrat na kurty by se měl odehrát až na konci měsíce ve Washingtonu. „Vychází mi to skoro na pět týdnů volna, tak tam asi pojedu. Ten turnaj je docela hezký, co bych dělala doma,“ usmála se česká turistka.