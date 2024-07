Grandslamový otloukánek. Ještě že už je letos jen jeden, usmála se Plíšková

Jak charakterizovat zápas, který utekl jen o kousek?

„Byl těžký, kvalitní z obou stran. Všechny sety byly strašně vyrovnané. Mrzí mě, že jsem měla brejk ve druhém i ve třetím, ale nepodařilo se mi ho udržet trošičku dýl. Kdybych šla třeba na 4:1… Šance při jejím servisu prostě byly. Její servis mi ale vadil. Na to, jak je malá, hraje docela rychle a agresivně. Zaslouženě vyhrála. Sebevědomí teď asi má, já jsem ho měla taky, takže to nebylo o tom, že bych se hledala. Bohužel ale vždy po tom, co jsem ji brejkla, jsem zaservírovala blbě. Servis za mě mohl být určitě lepší.“

Na všech třech letošních grandslamech nebyly vaše výkony vůbec špatné, pokaždé jste ale skončila v 1. kole. Pořád platí, že pocit ze hry je lepší než výsledky?

„Popravdě jo. Na grandslamech jsem teď hrála s těžkými soupeřkami, všechny jsou rankingem přede mnou. Tenhle zápas se ale dal vyhrát, byla jsem nejblíž. Proti Rybakinové v Austrálii to bylo papírově daleko, se Svitolinou v Paříži to byl taky dobrý zápas, teďka taky. Pozitivní zpráva je, že už je letos jenom jeden grandslam.“ (smích)

To tedy… Z posledních šesti grandslamů máte jediné vítězství.

„Velkou roli hraje to, že nejsem nasazená. Mohla bych mít o hodně jiné soupeřky. I teď na trávu… Spousta holek nejsou travařky. Kdyby tahle soupeřka nevyhrála turnaj, mohlo by to vypadat jinak. Koncovku zahrála velmi dobře, neudělala tam chybu. Škoda gemu, kdy jsem vedla na returnu 40:0. Mohla jsem jít servírovat do zápasu po větru, tam byla obrovská šance. Doufám, že ještě budu mít šanci se dostat na US Open mezi nasazené. To je teď pro mě cíl.“

Na trávě v Nottinghamu jste si nedávno zahrála finále, i to je důkaz, že to ve vás stále je, že?

„Přijde mi, že hraju chvíli docela dobře, pak chvíli nehraju a pak zase něco uhraju… Je to takové nahoru dolů. Potřebovala bych hrát dobře pár turnajů za sebou. Trochu jsem se zranila v Birminghamu, který jsem neměla hned po Nottinghamu vůbec hrát. Zbytečně jsem přišla o Eastbourne. Bylo to blbé rozhodnutí. Teď mě čeká oblíbená americká šňůra, tak uvidíme. Na olympiádu nejedu, takže mám prostor na velké volno.“

Pojedete hned na turnaj do Washingtonu, který proběhne souběžně s olympiádou a konkurence tam nemusí být taková?

„Asi jo, jelikož jsem tady vypadla brzo, času na odpočinek bude docela dost. Vychází to asi čtyři týdny, možná pět. Ten turnaj je docela hezký a co bych dělala doma. Ale že by tam byla lehčí konkurence, těžko říct. Přijde mi, že se tenis hrozně vyrovnal.“