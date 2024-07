Daň za život na slunci. Tenisty ohrožuje rakovina kůže, bojí se i Češky

PŘÍMO Z LONDÝNA | Co nesmí chybět v tenisovém bagu? Rakety, energetické gely a také krém na opalování. Rakovina kůže je stále větším problémem pro celou společnost. A pro tenisovou karavanu, která po světě kočuje za sluncem, zvlášť. Lednové paprsky v Austrálii, jarní výheň v Indian Wells a Miami, evropské léto plynule přejde do americké prádelny. A tak se to opakuje rok co rok. „Za dobu, co hraju, se moje kůže zhoršila. Mám víc pih, znamének. Jsem bílý typ, mám s tím problémy, takže si to hlídám. Často chodím na kontroly na kožní,“ prozrazuje blondýnka Kateřina Siniaková.

Na problém rakoviny kůže v tenisu letos poukázal Anddy Roddick. Vítěz US Open z roku 2003 uvedl, že mu lékaři před několika lety odstranili zhoubný nádor na rtu a konstatoval, že se s podobnými problémy bude potýkat po zbytek života. „Od té doby, co jsem přestal hrát, jsem měl různé typy rakoviny kůže,“ sdělil ve svém podcastu s tím, že i nedávno mu lékaři laserem odstraňovali melanom kůže. „Mám na tváři rudé skvrny, jako bych se popral,“ ušklíbl se.

Jeho krajance Madison Brengleové, někdejší 35. tenistce žebříčku, se letos rakovina kůže vrátila potřetí a musela podstoupit další operaci. „Budu jak švýcarský sýr,“ sdělila světu s humorem.

Čtyřiatřicetiletou Američanku potkává na Floridě, kde žije, i Marie Bouzková. „Trénuje v tričku s dlouhým rukávem a dlouhých kalhotách, i když je třicet stupňů,“ všimla si. Stejnou prevenci razí i tamní trenéři, kteří na slunci prostojí celé dny.

Tak daleko ještě Bouzková nezašla, na tělo si však již doma dlouho před tréninkem pečlivě nanáší krém s vysokým ochranným faktorem. „Aby se pořádně vpil do kůže. Slyšela jsem, že by se krém neměl nanášet krátce před tréninkem, jelikož se pak hned smyje,“ vypráví.

Mazání je běžným rituálem před výletem na pláž, ale pro sportování je tuze nekomfortní. „Jak se potíme, krém nevydrží. Teče to po vás, jste celí mastní. Nepříjemný pocit,“ popisuje Karolína Plíšková. Mastná ruka je pak kluzká, komplikuje pevný úchop rakety. I proto se jednou Andre Agassi při zápase na US Open vyžádal medical time out jen pro to, aby mu namazali krémem holou hlavu a nemusel si sám umastit ruce.

Najít správnou značku a typ krému, který vám vyhovuje, je velká výhra. „Našla jsem super opalovák, na který jsem si zvykla. Je takový lepkavý a mám pocit, že se mi nesmaže, ani když se zpotím. A ani ve velkých vedrech nejsem spálená. Ten už používám dlouhodobě,“ líčí Siniaková.

Veteránka Plíšková přiznává, že dřív prevenci zanedbávala. „Měla jsem to na háku. Přiletěla jsem do Austrálie a hned se spálila. Klasika. S věkem na to už myslím víc než dřív. Mažu se, i když sluníčko nesvítí.“

Jsou však extrémy, na které se nedá připravit. Loni takový zažila Karolína Muchová ve finále turnaje v Cincinnati proti Coco Gauffové. Ač se pravidelně chrání krémem s velmi vysokým faktorem 50, tenkrát dostala její pokožka velkou porci zhoubného slunečního záření. „Nepomohla by mi ani stovka,“ zavzpomínala hráčka, jež ráda nastupuje v nátělnících.

Ženská tenisová asociace se mezi svými členkami snaží o osvětu. „Sama chodím na preventivní prohlídky a i v rámci WTA je jednou ročně máme. Kontrolují nám kůži a dávají rady. Třeba že když si člověk maže obličej, nesmí zapomenout na uši a rty. To jsem si dřív neuvědomovala,“ přiznává Bouzková.

Pečlivá ochrana před sluncem je nezbytná. Kdo ji opomíjí, riskuje. „Problémy se neobjeví třeba hned, ale až v osmatřiceti,“ varuje otec dvou dětí Roddick. I on platí daň za život na slunci.