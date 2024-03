Tenisová gazela Plíšková si užívá nové oblečky: Fakt mi to sekne!

Samé dobré zprávy! Výsledková krize je fuč, zdraví drží a turnajoví šéfové jsou na ni hodní. Tenisová hvězda Karolína Plíšková (31) si navíc náramně užívá oblečky od nového sponzora!

Rozverně pózovala při oficiálním focení. Palec nahoru, dolů, úšklebek, pusinka do objektivu. Plíšková je před startem prestižní akce v Indian Wells označované jako »pátý grandslam« v báječném rozmaru. „Jsem hlavně ráda, že jsem po neúspěšném období zase našla svoji hru, protože ta je založená na sebedůvěře,“ oddechla si.

Leckdo už ji odepsal. Po grandslamové Austrálii se v žebříčku ocitla až na konci osmé desítky. Ale triumf v Kluži a vydařené akce v Dauhá a Dubaji ji vykoply vzhůru, zase budí respekt. „Tak to prostě bývá, výsledky přijdou, často ani nevíte jak. Uvolnila jsem se, to mi pomohlo,“ vzpomenula. Fanoušci jsou z ní zase paf, i proto v Indian Wells nemusela do kvalifikace – turnajový ředitel Haas jí dal volnou kartu.

Proměna

Okolí už si pomalu zvyká i na její další proměnu. Bylo to pro všechny překvápko, když se v Melbourne objevila v hadřících od Adidasu. Léta byla tváří značky Fila, jenže na konci roku jí vypršel osmiletý kontrakt a navzdory slibům nový nedostala. „Takže jsme museli řešit nového partnera a ze všech nabídek byla ta od Adidasu nejlepší,“ prozradil Blesku tenistčin manžel a manažer Michal Hrdlička (35), podle něhož jde o krok dopředu.

„Slavná značka, hodně kvalitní materiály. Klíčové bylo, že Karolíně vyhovovaly boty, protože to bývá citlivá změna. V Austrálii jsme pak finalizovali dvouletý kontrakt.“ Možná i proto je »nová« Kája v takové pohodě. Potvrdí to i v Americe?

Zápěstí hlídají kapacity

Raketu nevezme do rukou bez důkladně zafačovaného levého zápěstí. Pozůstatek problémů, kvůli nimž předčasně ukončila minulou sezonu. Tejp nemá ruku pouštět do bolestivých poloh. „Je to chronická věc, ale dá se říci, že to má pod kontrolou. Karolína je pod dohledem doktorů Kebrleho s Kolářem, takže může hrát bez obav,“ řekl Hrd