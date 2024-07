Hvězdný basketbalista Satoranský: Setkání se slavným příbuzným!

Patří mezi nejznámější basketbalisty v tuzemsku. Tomáš Satoranský (32), který v minulé sezoně oblékal dres Barcelony, zavítal během uplynulého týdne na karlovarský filmový festival, kde navštívil nejen tajný mejdan, ale také potkal dalšího slavného člena své rodiny! O koho přesně jde?

Nemá za sebou zrovna ideální konec ročníku. Český basketbalista Tomáš Satoranský skončil s Barcelonou v play-off nejvyšší španělské ligy ve druhém kole, když vyletěl 0:3 na zápasy. Navíc s nenáviděným rivalem v podobě Realu Madrid. Nyní si ovšem dopřál zasloužený oddech v podobě návštěvy filmového festivalu v Karlových Varech.

Na KVIFF vyrazil někdejší hráč Washingtonu Wizards či Chicaga Bulls po boku své milované manželky Anny, která měla na sobě černé šaty. Mimo jiné se »Saty« setkal na západě Česka se svým slavným příbuzným v podobě věhlasného herce Jaroslavem Satoranským (84)! Stalo se tak na tajné party Jiřího Bartošky (77).

Setkání to bylo o to vzácnější, protože oba se v minulosti viděli osobně pouze jednou. „Tomáš je vnuk mého bratrance,“ vysvětlil Jaroslav, jaký příbuzenský vztah mezi nimi přesně je. A kde že se to před pár lety vlastně potkali? „Zajel jsem za ním na Žižkov, když otvíral stadion (srpen 2022). Vyfotili jsme se spolu, víme o sobě,“ přiblížil starší ze Satoranských.

Jaký má vlastně herec, který si zahrál třeba v seriálu Policie Modrava, přehled o Tomášově sportovní dráze? „Já ho sleduju, jeho přechod z Ameriky do Španělska. V Barceloně se mu momentálně tolik nedaří, ale furt je na špici a mám radost, že se mu daří. A když ho slyším, tak mám radost, že je skromný. Na to, co umí, je skromný," vychválil Jaroslav elitního sportovce.