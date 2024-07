Hokejová Poruba smutní: Zemřelo »srdce klubu« a manželka trenérské legendy

Začátek týdne pro hokejové fanoušky Poruby nemohl být smutnější. Dostala se k nim zpráva o úmrtí dlouholeté zaměstnankyně klubu Lidvíny Cviertnové (†70), která byla také manželkou legendárního baníkovského trenéra Ericha Cviertny (†62).

„Dlouholeté srdce klubu dotlouklo, zemřela Lidvína Cviertnová,“ oznámil veřejnosti zdrceně HC RT TORAX Poruba, na jehož chodu se úsměvavá blondýnka dlouhé roky podílela. Její cesta k hokeji byla ale trochu klikatá a vedla z průmyslového podniku Hutní Montáže, jehož název tehdy Poruba také nesla.

Lidvína Cviertnová pak začala zastávat roli na sekretariátu a z této pozice zažila v průběhu let s klubem dobré, ale i zlé časy. Jeho součástí byla i v dobách, kdy Poruba procházela nelehkou situací, při níž mužský oddíl zcela zanikl a klub samotný bojoval o přežití. Neodmyslitelnou součástí byla ale i v sezónách, kdy se zase začínalo dařit a hlavní tým se probojoval zpět do I. ligy.

Klub opustila až když se u ní objevily první náznaky nemoci a před dvěma sezónami definitivně předala žezlo dál. Navzdory těžkostem se zdravím ale klubu dále pomáhala vždy, když to bylo v jejích silách. Fanoušci ji na některých z utkání mohli potkat ještě i během uplynulé sezóny. Ta ale bohužel byla její poslední.

„Paní Cviertnová byla vždy ochotná, úsměvavá a plná energie. A to i ve chvílích, kdy už ji samotné nebylo nejlépe,“ zavzpomínal historik porubského klubu Lukáš Bajgar. „S nadsázkou lze říci, že nikdo vlastně nepamatuje, kdy přesně do Poruby nastoupila. Jsou tady trenéři, kteří v klubu působí 30 let a ve chvíli, kdy přišli, paní Cviertnová už tady pracovala. Tak moc byla a je s klubem spjatá,“ dodal.

Manželka legendárního trenéra

Elegantní dáma byla zároveň manželkou bývalého baníkovského kouče Ericha Cviertny, který z pozice asistenta zažil nejúspěšnější období ostravského klubu z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Tehdy na lavičce úřadoval spolu s trenérem Evženem Hadamczikem, bratrem aktuálního šéfa svazu Aloise Hadamczika.

Ericha Cviertnu, stejně jako jeho ženu, v roce 2013 zlomila těžká nemoc, se kterou bojoval už dříve. V srpnu onoho roku musel být kvůli zdravotním komplikacím hospitalizován na FN Ostrava a na lavičku Chacharů už se nikdy nevrátil. Zemřel o dva měsíce později.

Porubský hokej také informoval o posledním rozloučení s bývalou zaměstnankyní, které proběhne v pátek 12. července v 15:00 ve Slezské Ostravě.