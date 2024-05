Svazový šéf Alois Hadamczik: Kámošům předává lístky v hotelu!

Bony? Chcete bony? Etuda svazového prezidenta Aloise Hadamczika (71) připomněla veksláky před Tuzexem. Jen místo poukazů na zahraniční zboží jsou tentokrát v hlavní roli podpultové vstupenky na hokejový šampionát!

Lístky na mistrovství světa, kde návštěvnost trhá historické rekordy, jsou nedostatkovým artiklem. České zápasy byly vždy vyprodané už v základní skupině, po příjezdu hvězdné ikony Pastrňáka a postupu nároďáku do medailových bojů se zájem lidí ještě zvýšil. Těch pár překupníků před stadionem, které nevyhmátla policie, vstupenky na čtvrtfinále s Amerikou bleskurychle udali. Přesto se před čtvrtečním zápasem hned vedle O2 areny našlo jedno místo, kde o lístky nebyla nouze. Pod palcem ho měl sám boss Českého hokeje Hadamczik!

Klenoty v kapse

V přilehlém hotelu Stages se totiž ctěný prezident rá předem domluveným zájemcům předává jeden »lupen« za druhým. Jako kdyby hlava státu Petr Pavel (62) rozdělovala turistům lístky do Chrámu svatého Víta... Podřadná úloha pro nejvyššího svazového představitele? Hadamczik si ji přesto náramně užíval! Věděl totiž, jaké v kapse ukrývá klenoty. Jakožto šéf organizačního výboru MS si dobře pohlídal, aby nejlukrativnější místa do arény měl k dispozici právě on!

»Vše pro hokej«

Před zápasy českého týmu je to navíc dle informací redakce už kolorit. Načepýřený Hadamczik si takhle utužuje pověst muže, který v hokeji umí »zařídit věci«. Když si tedy u vysokých státních úředníků, celebrit, ale i kamarádíčků potřebuje šplhnout, není momentálně lepší příležitost než vytasit vstupenky do VIP lóže na nejsledovanější akci celé dekády.

„Nic nedělám účelově. Hokej mi nepatří, já patřím hokeji. Dělám všechno ve prospěch hokeje,“ říká o sobě rád Hadamczik. »Ve prospěch hokeje« proto bude v létě opět kandidovat na prezidenta svazu. A náklonnost spokojených šíbrů, kterým zařídil luxusní vstup na hokejový svátek, mu při obhajobě mandátu rozhodně neuškodí...

Co říká kodex úřadu? „Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem práce přijímat žádné dary, které by mohly ovlivnit řádný výkon práce.“ „Dále nesmí přijímat ani dary, které nejsou způsobilé ovlivnit řádný výkon práce, pokud jejich hodnota přesahuje částku 300 Kč.“ „O nabídce takových darů vyhotoví zaměstnanec záznam.“