Hokejový velikán Jiří Holík slaví 80: Kavárenskej povaleč!

Přezdívku »Malej« pro něj vymyslel legendární parťák Jan Suchý (†76). Byl to vtipálek, Jiří Holík je totiž hokejový velikán a s nezdolnou vitalitou a jiskrou v oku dnes slaví osmdesátiny.

Útulná kavárnička na rohu jihlavského náměstí, krátce po deváté hodině. Posezení v ní, to je oblíbený rituál trojnásobného mistra světa. „Dopoledne jsem kavárenskej povaleč. Odpoledne jedu na golfový hřiště, který má můj zeť, a já se o to starám. Sekám trávu, dělám, co je potřeba. To je od jara do podzimu můj program. Takhle jsem spokojenej,“ popisuje svůj den Jiří Holík.

Nároďák byl skvělý

Hokej má pořád v merku. Samozřejmě včetně světového šampionátu, který jeho následovníci na sklonku května vyhráli. „Překvapili mě. Byli skvělí. Moc se mi líbili. Dokonalý tým od prvního do posledního hráče. Sedlo si to a musím před trenéry smeknout,“ pokyvuje uznale hlavou.

„Atmosféra byla úžasná, ale do Prahy jsem nejel. Sleduju hokej doma. V klidu, akorát žena mi do toho občas kecá,“ usměje se a mrkne na manželku Marii. Inu odjakživa veselá nátura. Trochu jiná, než byl jeho neméně slavný bratr Jaroslav (†72). „Jarda byl bojovník a rváč, já věčný pohodář,“ povídá jubilant Jiří Holík.