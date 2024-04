Hokejový gólman Vladař: Tajná svatba s milenkou! Před pár měsíci odkopl snoubenku

Už jednou měl svatbu na spadnutí! Jenže tři týdny předtím, než si měl hokejový gólman Daniel Vladař (26) říct ANO se snoubenkou Androu (29) nakonec z veselky sešlo. Za rozchodem stála podle všeho láska k pohledné brunetce Martině, do které se zamiloval až po uši a ani ne po roce se společně rozhodli do toho praštit! Pro fanoušky je to přitom šok, protože zásnuby a přípravy na velký krok dvojice perfektně utajila.