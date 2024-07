Zázračný šestnáctiletý mladík Lamine Yamal okouzlil planetu a... Holky po něm šílí!

„Jsem hříčka přírody,“ prohlásil o sobě španělský mládežník Lamine Yamal (16). Je, a až taková, že po semifinále Eura s Francií (2:1) je z něj paf celá fotbalová planeta.

V jeho teenagerském čase jste si možná dělali řidičák na moped, nebo sháněli prázdninovou brigádu. On, poklad Barcelony, ve věku 16 let a 362 dní výkonem a parádní ranou na 1:1 obral soupeře o iluze a fanoušky i experty o spánek. Stal se nejmladším střelcem gólu na velkém turnaji, trumfl i legendu Pelého a slyší jen samé superlativy.

Přepaden ve výtahu

Za všechny si dejme ten od kouče »La Roja«. „Viděli jsme dotek geniality skvělého hráče, který díky svému přístupu, vyzrálosti a profesionalitě vypadá starší, než je. Má v sobě něco, co z něj může udělat jednoho z nejlepších fotbalistů v historii. Jen musí zůstat nohama na zemi,“ pravil De la Fuente. To jistě, ovšem holky už po jinochovi Yamalovi, jenž bere v Barceloně v přepočtu 3,2 milionu korun (smlouva s výstupní klauzulí ve výši 24,5 miliardy Kč mu platí do června 2026) šílí.

„Ve výtahu za mnou přišla dívka. Požádala mě o fotku a řekla: Dejte mi své telefonní číslo, potřebuji ho. Nevěděl jsem, co jí mám říct a byl jsem rád, když výtah zastavil a my vystoupili,“ popsal zážitek ještě poněkud plachý syn otce z Maroka a matky z Rovníkové Guineje. V sobotu mu bude sedmnáct, v neděli si zahraje o trofej pro vítěze ME a na nic jiného nemyslí. „Dárek si dám sám, chci finále vyhrát,“ prohlásil Lamine Yamal.