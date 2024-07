Školák Yamal (16) září: dítě s božím talentem. Na EURO má i učebnice

Xavi prohlásil, že by mohl definovat celou jednu éru. David Villa ho označil za největší talent a Dani Carvajal uvedl, že je téměř nemožné ho bránit. V průběhu sezony, kdy se Barcelona zmítala ve složitém období jako tryskáč v prudkých poryvech, bylo cítit, že Lamine Yamal, který už vytvořil víc rekordů než Picasso olejomaleb, neobyčejný opravdu je. Někdy byl 16letý křídelník jediným důvodem, proč si Blaugranas naladit. A tutéž jiskru si přinesl i do španělské reprezentace, která teď na EURO v očekáváném čtvrtfinále vyzve domácí Německo.

Lamine Yamal je na svůj věk vlastně dost zběhlý, anebo řekněme protřelý sběratel zážitků. Tak předčasně vyspělý, že se nějakým způsobem stal nejmladším hráčem, který debutoval za Barcelonu v La Lize týden předtím, než se stal nejmladším mužem, který nastoupil za její třetiligovou rezervu. Sotva opustil řady akademie, už je nejmladším střelcem v historii La Ligy, Copa del Rey a španělského Superpoháru. To není špatné na kluka, který při úsměvu stále ukazuje rovnátka.

Národní tým? Šestnáctiletý křídelník je nejmladším fotbalistou, který kdy reprezentoval Španělsko. Nejmladším, který skóroval. Nejmladším, který si připsal asistenci. Nejmladším, jemuž se dostalo potlesku vestoje – a to přímo na Santiago Bernabéu v březnovém utkání s Brazílií, v němž připravil tři góly a zastínil favorita na Zlatý míč, domácího miláčka Viníciuse Júniora.

Když v loňské anketě Golden Boy pro nejlepšího hráče do 21 let skončil třetí (za prvním Bellinghamem a druhým Musialou), vymysleli italští pořadatelé novou cenu jen proto, aby vyznamenali fakt, že byl nominován v mladším věku než kdokoli jiný v dějinách. Název oficiálně zněl: Yamal je The Youngest.

Tím, že vletěl na jeviště EURO 2024, zlomil všechny myslitelné rekordy i na této úrovni. Fixace na jeho mládí, jež vysílá signály, čeho všeho by mohl v příštích 15 nebo 20 letech dosáhnout, má však zvláštní účinek v tom, že podceňuje fotbalistu, jímž je nyní. Yamal není jen benjamínkem – už teď je jednou z nejdůležitějších figur na červené šachovnici své vlasti.

Špetka rošťáctví

Vířivá tiki-taka, jež Španělsku vyhrála tři velké akce v řadě (EURO 2008 a 2012, MS 2010), časem zkameněla jako pravěké rostliny. Posledních deset let je každý nový turnaj znovu a znovu déja vu: plno přihrávek, málo gólů a hořké zklamání. La Roja jiskří v prvních třech čtvrtinách hřiště a snaží se ovládnout