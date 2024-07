Princezna Kate dorazila na finále: Tajemství mašličky! Co znamená?

Ještě pár dní před finále Wimbledonu se kvůli její zákeřné nemoci spekulovalo, jestli bude na vrcholu turnaje přítomna. Stejně jako předchozí ročníky, i nyní princezna Kate (42) dorazila. Navíc oslnila svými šaty, na kterých měla velice zajímavý detail. Jaký je jeho význam?

Osm let. Taková doba uplynula od momentu, kdy princezna Kate přebrala po již zesnulé královně Alžbětě II. (†96) post patronky All England Clubu. Kvůli rakovině se ovšem šuškalo, že oblíbená členka královské rodiny by mohla letošní ročník Wimbledonu vynechat. Nestalo se tak.

Princezna z Walesu nejenže byla přítomna, ale také dodržela tradici ohledně výrazných šatů, když se na finále mezi Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem zahalila do fialové barvy, která po celém světě symbolizuje boj proti rakovině. Kromě toho měla tradičně na levé straně i fialovo-zelenou mašličku. Jaký je její význam?

Přesně tyto barvy jsou charakteristické pro All England Club. Mašlička navíc představuje její roli, je totiž symbolem královské záštity.

Šaty byly od značky Safiyaa, kterou si královská rodina oblíbila. Bylo to přitom teprve podruhé od zveřejnění diagnózy, kdy se princezna Kate objevila na veřejnosti. Poprvé se tak stalo před měsícem na oslavě narozenin krále Karla III.

Na finále byla přítomna také její mladší sestra Pippa Middletonová (40). Ta oblékla šaty, na kterých byla vyobrazena spousta růžových květů. Nejednalo se ale o jejich premiéru. Tyto šaty od značky Beulah si oblékla před třemi lety k příležitosti svatby svého bratra Jamese Middletona. Společně s Kate a svou neteří, princeznou Charlotte, seděla během nedělního finále v královské lóži, kde to všem třem moc slušelo.