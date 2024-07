Italský novinář před finále: Jasmine je zázrak. Proč favorizuje Krejčíkovou?

Jasmine Paoliniová měří jen 163 centimetrů, vlastně většina italských tenistek je malého vzrůstu. Jak to?

„Když srovnám naše hráčky třeba s Češkami, všechny jsou o půl hlavy menší. Protože vysoké holky jdou u nás už jako děti hrát volejbal nebo basketbal, je složité je zlanařit pro tenis. Myslím, že jsme na tom podobně jako ve Francii, kde prý 82 procent mladých tenistů tvoří kluci. I u nás hraje tenis mnohem víc kluků než dívek. A když už některé hrají, jsou menší postavy. Podívejte se na Paoliniovou, Cocciarettovou, Trevisanovou. Všechny mají kolem 160 centimetrů a pak je složité se v tenise opravdu prosadit. Paoliniová je výjimka. Co dokázala, beru jako úplný zázrak. Prosazuje se až v osmadvaceti, přitom už je na okruhu tak dlouho. To skoro nejde vysvětlit. Takže jo, problém našich hráček je, že nejsou vysoké a nemají dobrý servis.“

V čem Paoliniová vyniká?

„Má technicky skvěle založený forhend, navíc začala hrát hodně debl se Sarou Erraniovou a vylepšila voleje. Její bekhend je solidní. Umí využívat sílu úderů soupeřky, dokáže být nebezpečná. Vždycky měla pestrý repertoár úderů, teď k němu přidala i sebevědomí.“