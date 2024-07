Djokovič oslavil jubilejní výročí se svou láskou: Dojemná slova o manželce!

Vzájemně si padli do oka už jako náctiletí na střední škole a jejich láska jim vydržela až do současnosti. Řeč je o jednom z nejlepších tenistů v historii Novaku Djokovičovi (37) a jeho drahé polovičce Jeleně (38), kteří nyní oslavili jubilejní výročí. Co si elitní sportovec připravil pro svou manželku?

Momentálně mu chybí dvě vítězství k tomu, aby získal svůj devátý triumf na prestižním Wimbledonu. I přes velký tlak si ale Novak Djokovič našel čas na svou manželku Jelenu a vyznal jí na sociální síti lásku v rámci jubilejního 10. výročí jejich svatby. S čím konkrétně se »Djoker« vytasil?

Na instagramu zveřejnil video, které zachycuje radostné okamžiky manželského páru v průběhu let. Jeho sledující tak mohou vidět, jak společně s Jelenou tancují, smějí se, objímají se, jedou na vodě či spolu zpívají. Zkrátka si užívají společné chvíle.

„Deset let radosti, deset let snů, deset let jako ostrovy, deset let jako proudy. Deset let jako rodiče, deset let jako jeden, deset let tance, deset let zábavy. Deset let jógy, deset let se protahujeme, deset let psů, deset let aportujeme. Deset let létání, deset let na moři, deset let tebe, nejlepší část mě. Deset let tenisu, deset let míčků, deset let triumfů, deset let pádů. Deset let jako spoluhráči, deset let spolu. Deset let, Jeleno. Navždy tě budu milovat,“ napsal Djokovič k videu.

Je tak vidět, že svou vyvolenou, která je spoluzakladatelkou Nadace Novaka Djokoviče, bezmezně miluje. Následující rok to navíc bude už dvacet let od momentu, co se dali dohromady. Copak si asi Novak připraví?