Pavlásek řeší krizi a myslí na rozchod. Z parťáka měl amok: Je přečtený

PŘÍMO Z LONDÝNA | Šestá porážka v prvním kole za sebou, neobhájené čtvrtfinále Wimbledonu. I osud deblisty Adama Pavláska podtrhl letošní českou bídu v All England Clubu. Devětadvacetiletého borce přiměl krach přemýšlet o dramatické změně, spojení s o pět let starším uruguayským spoluhráčem Arielem Beharem, jenž mu pomohl vyšvihnout se do širší špičky, se zřejmě vyčerpalo.