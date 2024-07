Schumacher přiznal homosexualitu: Provokativní výsměch od Hamiltona!

Jeho přiznání spustilo vlnu reakcí. Ralf Schumacher (49), bratr slavnějšího Michaela (55), před několika dny přiznal, že je homosexuál. Kromě široké veřejnosti se k tomuto tématu vyjádřili piloti formule 1, kde Ralf svého času závodil. Mezi nimi byl i věhlasný pilot Lewis Hamilton (39), který si do slavného Němce rýpnul. Co přesně řekl?

Vyšel s pravdou ven. Ralf Schumacher, bývalý jezdec F1 a bratr sedminásobného šampiona Michaela, přiznal světu na sociální síti, že je gay a má partnera, kterým je jeho obchodní manažer Etienne. Před Velkou cenou Maďarska bylo na tuhle záležitost dotázáno několik závodníků včetně hvězdného Fernanda Alonsa (42), který s Ralfem v minulosti soupeřil na trati.

„Gratuluji mu. Má ode mě naprostou podporu a jsem si jistý, že i od celé komunity F1. Je skvělé, že se cítí dobře a my všichni mu to přejeme,“ vyjádřil se Alonso k Ralfově přiznání podle španělského deníku Marca.

Hvězdný Lewis Hamilton si naproti tomu do Ralfa rýpnul. Proč? Schumacher se totiž v roce 2021 podle rakouského webu Heute kriticky vyjádřil na Hamiltonovu adresu za to, že během závodů podporuje LGBTQ+ komunitu. „Jeho slova jsou velmi důležitá a může je prezentovat na instagramu a dalších sociálních sítích. Ale proč to musí vždycky dělat v kombinéze Mercedesu a na závodních tratích?“ prohlásil tehdy Ralf.

A Hamilton si jeho slova velmi dobře pamatoval. „Ralf si v tu chvíli myslel, že to nebyl dobrý nápad. Možná si to teď rozmyslel," podotkl Lewis jízlivě podle rakouského serveru.

Jako další, kdo k tématu promluvil, byl například Nico Hülkenberg (36). „Jedná se o velmi osobní záležitost, ale gratuluji mu. V dnešním moderním světě, kdy je rozmanitost a inkluze vším, na tom není nic špatného,“ řekl Hülkenberg. Zároveň ale dodal, že se našli i tací, kteří Ralfův coming out nepřijali. „Nenávist tu bude vždycky, zejména na sociálních sítích. Tam toho lidé snadno zneužívají, protože se mohou schovat,“ byl si Hülkenberg vědom negativní stránky věci.

To slova Oscara Piastriho (23), závodníka ze stáje McLaren, se nesla ve veselejším duchu. „Myslím, že je skvělé, že se cítí v pohodě, když takto vystupuje. Podle mě je tohle to, co jako sportovci chceme. Aby byl náš sport inkluzivní pro všechny a aby se lidé cítili bezpečně, když vyjdou s podobnou informací na svět. Takže ano, gratuluji mu a myslím, že je to dobře,“ zakončil Piastri své povídání.