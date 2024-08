Těhotná Adamczyková otevřeně o odchodu rodičů: Smrt maminky ověřovala

Česká snowboardistka Eva Adamczyková (31) je obvykle samý úsměv. Málokdo si tak nejspíš uvědomuje, že má za sebou rodačka z Vrchlabí velmi bolestivé období, kdy v krátké době přišla o oba rodiče. V podcaste Cesta domů se teď rozmluvila o tom, jaké odcházení jejího tatínka Romana (†54) a maminky Ludmily (†61) bylo.

Eva Adamczyková patří bezesporu mezi miláčky českých sportovních fanoušků. Tím více ale její příznivci nechápali, jak krutý k ní osud může být. V roce 2018 přišla o tatínka Romana, který dlouho bojoval s nádorem na mozku, a jen o dva roky později ztratila po krátké nemoci i maminku Lídu.

V podcastu Cesta domů Eva vykreslila, jak odcházení jejích rodičů vypadalo. O nemoci táty se dozvěděla zhruba v 11 letech, a když v Soči získala svoje první zlato, měla dojem, že teď bude moct svému tatínkovi více pomoci a dostane se k lepší péči. „Ale potkala jsem se s názorem doktora, se kterým, když jsme si telefonovali, tak mi řekl: No víte, tyhlety nádory mozku jsou smutné příběhy,“ vykreslila Eva moment, kdy si uvědomila, že ačkoliv se rodina doma nesnažila prožívat nemoc otce dramaticky, situace byla velmi vážná.

Také vyprávěla o tom, že její mladší sestra Jana byla s tatínkem ve velmi složitých chvílích. Stávalo se například, že zatímco Eva byla na závodech a maminka musela být v práci, její ségra musela třeba kvůli epileptickému záchvatu otce volat pomoc.

„Máma se vždycky snažila jí od toho uchránit, ale situace byla taková, že máma musela pracovat. Nikdy jsme se o tom se ségrou moc nebavily, ale když vám je 13 a jste doma s nemocným tátou, který je vlastně jako v pohodě, ale pak najednou musíte volat záchranku, tak to má mnohem větší dopad než to, že odešel,“ líčila reprezentantka s tím, že ke konci už neměla rodina bohužel kvůli nemoci ani pocit, že tatínek žije dobrý život.

Po jeho odchodu rodina udělala rituál, při kterém se jeho popel rozdělil na dvě poloviny, jednu rozprášila Eva s nejbližšími a druhou část odvezla babička na místo, odkud tatínek pocházel. Mladší sestra Jana se pak snowboardistky ptala, kterou polovinu vlastně mají. „Tu lepší samozřejmě,“ ujistila ji s úsměvem Eva.

Adamczyková také přiznala, že po 15 letech, kdy se její maminka starala o nemocného tátu, sama doufala, že přijde pro mámu čas, kdy si bude moci odpočinout.

„Říkala jsem si: Super, tak teď pojede na tu dovolenou, na Aljašku nebo tam do hor. Těšila jsem se, že si ten čas pro sebe udělá a že nabere novou energii. Ale mám pocit, že se projevily ty roky, kdy nebyla nemocná. Nebo nepamatuji si, že by byla nemocná. A táta jí hrozně chyběl, myslím si, že měla i trochu výčitky svědomí, že za to může, ale v tu chvíli, když vám odejde ten celoživotní partner, tak to chápu,“ přiznala bronzová medailistka z Pchjongčchangu s tím, že po odchodu mámy pak sama uvažovala nad tím, jestli něco nemohla udělat jinak. Namísto zaslouženého relaxu ale přišla další krutá rána v podobě máminy nemoci.

Tehdy byl ale postup nemoci bohužel podstatně rychlejší než v případě tatínka. Ludmila Samková se krátce prala s rakovinou a současně i se zánětem v těle a ačkoliv ji Eva se sestrou chtěly dopřát odejít v klidu domova, situace to ani neumožnila.

„Najednou vám zazvoní telefon, že máma umřela. Tak jsem říkala no, tak děkuju… Začnetete to zpracovávat, začala jsem obvolávat mámy ségru, naši tetu, babičku… a po dvou hodinách si říkám, třeba se spletli,“ popisovala své myšlenky.

„Přijde vám to zvláštní, že vám najednou někdo zavolá, a tak to jako je. Takže jsem si říkala, já tady nemůžu obvolávat rodinu, třeba je to omyl a já jim řeknu, že máma umřela. Tak jsem tam volala zpátky a říkala jsem: Já se omlouvám, chci se zeptat jestli opravdu je to tohle jméno, protože po tom telefonu je to zvláštní. Načež oni řekli ne, my se omlouváme, ale je to pravda. Já se potřebovala ujistit z pohledu k té rodině,“ vrátila se do vzpomínek Eva, pro kterou byl v tu dobu už velkou oporou i manžel Marek, se kterým všechny své myšlenky mohla bez obav probírat.

Po všech těchto bolestech jsou tak fanoušci nesmírně rádi, že Eva našla po boku svého muže štěstí a brzy se dočkají prvního společného potomka.