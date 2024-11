Hrůza v rodině bývalého reprezentanta Petráše: Řidička srazila jeho syna, od nehody ujela

Takové chvíle nechce zažít žádný rodič! Někdejší slovenský reprezrentant Martin Petráš (45) minulý týden trnul strachy poté, co se k němu dostala zpráva o nehodě jeho syna (12), při které ho srazila nezodpovědná řidička. Nad jejím následným počínáním teď nejen bývalý fotbalový obránce vrtí hlavou...

Bývalého fotbalistu a aktuálně hráčského agenta Martin Petráše zastihla v středu večer děsivá zpráva o tom, že jeho syna a nadějného basketbalistu Marca srazila v Prievidzi na přechodě pro chodce neznámá řidička. Bývalý hráč pražské Sparty byl tou dobou podle deníku Čas.sk zrovna na letišti, ale po obdržení zprávy ihned spěchal za svým dítětem. Marca navíc po nehodě nechala řidička na místě samotného a odjela.

„Je opravdu zvláštní, že když srazíte dítě autem, tak z místa jen tak odjedete. Syn mi řekl, že jen stáhla okénko a zeptala se, jestli je v pořádku, načež můj syn jen vystrašeně koukal. Nechala tam moje dítě ležet ve tmě uprostřed cesty. Nedokážu pochopit, jak se takhle mohla zachovat a nechat ho tam samotného,“ vrtí Petráš hlavou nad situací, kterou se rozhodl zveřejnit také na sociálních sítích.

„Ty mají obrovskou sílu. Udělal jsem to proto, aby si to ta paní přečetla, kontaktovala mě a vysvětlila nám, proč se takhle zachovala. Nechci ji teď nijak trestat. Spíš jsem to udělal proto, aby se sama přihlásila na policii a nesla zodpovědnost za své činy,“ pravil bývalý fotbalista. Celou věc mají teď v rukou strážci zákona.

„Posunuli jsme to na policii, která se tím už zaobírá. Zatím mě ještě nekontaktovali s tím, že by identifikovali pachatele. Přislíbili mi, že udělají vše pro to, aby ji našli, ale bohužel městských kamer je málo, což je na dnešní dobu zarážející. Věřím však, že se najde,“ doufá Petráš, který popsal, jak na tom syn po nehodě je.

„Má naražené koleno, bok i rameno. Je velmi pravděpodobně, že si narazil i hlavu, když se ocitl na kapotě auta. Poté, co absolvoval vyšetření v nemocnici se zdá, že má i menší otřes mozku. Naštěstí se mu nic vážnějšího nestalo, ale není to vůbec nic příjemného,“ zoufá si starostlivý tatínek, podle kterého si Marco ze situace skoro nic nepamatuje.

„U lékaře byl i ve čtvrtek a v průběhu následujícího týdne ho ještě čekají další vyšetření na traumatologii,“ nastínil. Petráš také dodal, že se musí s právníkem poradit ohledně případných dalších kroků, nicméně prozatím nechce dělat žádná unáhlená rozhodnutí...