České semifinalistky Muchová s Noskovou: Nečekaný problém!

Největším problémem překvapivých semifinalistek olympijského turnaje Karolíny Muchové a Lindy Noskové se zdá být oblečení. Mají jen málo toho, které jim alespoň částečně ladí, což je pro tenisovou čtyřhru na olympijských hrách povinné. Muchová si dnes své jediné bílé tričko při pádu na pařížskou antuku zašpinila, takže se chystala prát. Řekla to novinářům po postupu přes tchajwanský pár Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i do boje o medaile.

Komplikace s oblečením vyplývají z toho, že se daly dohromady na poslední chvíli. Muchová ladila outfit s Markétou Vondroušová, která však v Paříži nakonec kvůli zranění nestartuje. Bílé tričko, ve kterém Muchová hraje, je východiskem z nouze. "Dokonce to ani není moje olympijské oblečení, ale moje parťačka nemá modrý top, takže jsem se musela přizpůsobit. Mám tady jen toto jedno tričko, takže přijedu domů a budu prát," řekla. Také Nosková má pro zbývající dva duely k dispozici jen úbor, v němž odehrála dnešní duel. A tričko na rozdíl od Muchové čistě bílé nemá, má na něm barevné prvky.

Společné působení Muchové s Noskovou v olympijském turnaji pokračuje dál, i když se dnes v prvním setu hodně trápily. "Pro trenéry to asi není místy lehké se na nás koukat, co tam vytváříme. Snažili se nám dát i nějaké rady po prvním setu, co máme trošku změnit, zapojit. Přeci jenom to vidí z jiných úhlů, jinýma očima. My jsme se snažily poslechnout je a trošku něco zlepšit a i se nám to podařilo," poznamenala Muchová.

Věděla, že sama udělala řadu laciných chyb. "Některé ty chyby, mluvím za sebe, jsou šílené, k pláči. Zavřu oči a doufám, že se vypařím z kurtu. Ale ještě tam vždycky jsem, když je otevřu. Je super, že tam jsme spolu, podpoříme se, odlehčíme to a jedeme do dalšího míče," svěřila se.

České tenistky předvedly další obrat, završený úspěšným super tie-breakem. "Ve druhém setu jsme se snažily soustředit na začátek a brejknout je. To se nám povedlo, daly nám trochu šanci a my ji využily. Ony potom nehrály tak skvěle a přísně a nám se druhý set podařilo udržet. A potom v super tie-breaku nikdo neví, co se stane. Nám se z toho znovu podařilo vyjít vítězně," řekla Muchová.

Postup do semifinále olympijských her a vidinu medaile nijak zvlášť neprožívají. "Je to další zápas. Jak je to blízko, tak je to daleko, takže se na něj budeme snažit soustředit a třeba chytnout i začátek toho prvního setu. Snad do toho vstoupíme s dobrou formou a budeme mít šanci vyhrát," řekla Muchová před duelem s italským párem Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová, nasazenými trojkami a finalistkami letošního Roland Garros.