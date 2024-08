Je to opravdu žena? Italka jí rychle vzdala a plakala. Spor o boxerky trvá

Cariniová a Chalífová, stříbrná medailistka z MS 2022, si v utkání váhové kategorie do 66 kg stihly vyměnit jen několik ran. Po zhruba 30 sekundách zamířila Italka do svého rohu k trenérovi a rovnala si ochrannou přilbu na hlavě. Poté se do souboje ještě krátce vrátila, okamžitě ale inkasovala tvrdý zásah levačkou a duel ukončila.

„Zápas jsem ukončila, protože po té druhé ráně jsem cítila silnou bolest nosu. A po letech zkušeností v ringu a s bojem jsem řekla, že to stačí, nemohla bych zápas dotáhnout až do konce,“ řekla slzící Cariniová novinářům.

Poražená se ale necítí. „Bez ohledu na všechno je to takhle v pořádku. Dneska jsem neprohrála. Dělala jsem svoji práci jako bojovnice. Šla jsem do ringu a bojovala. Nedopadlo to. Vyšla jsem z toho s hlavou vztyčenou a se zlomeným srdcem,“ prohlásila. „Jsem dospělá žena. Ring je můj život. Vždycky se řídím instinktem. A když cítím, že něco není v pořádku - to není vzdávání se. Je to o tom, že jsem zralá natolik, abych řekla: už to stačilo,“ dodala.

Na MS ji vyloučili až před finále

Na start boxerek s mužskými rysy panují odlišné názory.Mezinárodní boxerská asociace se při šampionátu v roce 2023 postavili proti. „Na základě testů DNA jsme identifikovali řadu sportovců, kteří se nás snažili oklamat tím, že se vydávali za ženy,“ řekl prezident asociace Umar Kremlev. „Podle výsledků testů bylo prokázáno, že mají chromozomy XY. Takoví sportovci byli vyloučeni.“

Boxerka z Tchaj-wanu se tehdy k situaci nevyjádřila, zatímco Chalífová, která byla na šampionátu v Novém Dillí diskvalifikována až těsně před finále, se ozvala okamžitě: „Je to velké spiknutí, o kterém nemůžeme mlčet. Prostě nechtěli, aby Alžírsko vyhrálo zlatou medaili.“

Na olympijských hrách ale box spadá pod Boxing Unit Paris 2024, což je jednotka organizovaná Mezinárodním olympijským výborem.