Šest a čtvrt metru! Duplantis překonal svůj rekord, slavil jako turecký střelec

Je blíž Usainu Boltovi jeho nástupce na sprinterském trůnu Noah Lyles, nebo Armand Duplantis, který v jeho stylu překonává světové rekordy? Obě tváře současné atletiky se v pondělí večer potkaly na ploše Stade de France. Švéd musel na svůj poslední pokus v soutěži počkat, než si Američan převzal svou zlatou medaili. Pak se rozeběhnul a skočil 625 centimetrů, svůj devátý světový rekord.

„Načasování bylo docela cool. Během ceremoniálu stovky jsem se akorát připravoval na můj poslední pokus,“ řekl Duplantis.

V tu chvíli už měl za sebou vítězný skok v závodě, který předvedl na šesti metrech. Potom si dal laťku na 610 centimetrů, hodnotu olympijského rekordu, který dosud držel Brazilec Thiago Braz výkonem 603 centimetrů z Ria.

Poté, co uspěl, si na oslavu strčil levou ruku pod trenýrky a pravou rukou napodobil střelbu z pistole. Imitoval tak styl populárního tureckého střelce Yusufa Dikece.

„Udělal jsem to po olympijském rekordu. Po světovém rekordu jsem nic připraveného neměl, tam je přetlak emocí,“ líčil Duplantis.

Turecký střelec jako nečekaná hvězda olympiády Video se připravuje ...

Na první pohled měl už při tomhle pokusu rezervu na světový rekord. Televizní grafika změřila, že byl nad laťkou v nejvyšším bodu 19,59 centimetru.

Na hodnotě světového rekordu Duplantis nejdřív dvakrát neuspěl, ale pak trefil svůj perfektní skok, laťku čistě překonal a běžel slavit na tribunu, kde čekali jeho nadšení rodiče, přítelkyně Desiré Inglanderová či bývalý světový rekordman Renauld Lavillenie.

„Ještě jsem si nestačil uvědomit, jak fantastický to byl okamžik. Je to jedna z těch věcí, které nejsou skutečné, takový mimotělní zážitek. Ještě teď je těžké přistát. Měl jsem to štěstí, že se mi to povedlo už několikrát, ale pokaždé je ten pocit tak nějak stejný. Tohle byla extrémnější verze. Když jdu přes laťku, je to jako AI, nepřipadá mi to skutečné. Tohle byla spíš hysterie a šílenství,“ usmíval se Duplantis. „Co na to říct? Právě jsem překonal světový rekord na olympiádě, největší možné scéně pro skokana o tyči. Největším snem od dětství bylo překonat světový rekord na olympiádě, a to se mi podařilo před tím nejšílenějším publikem, před kterým jsem kdy závodil.“

Osmdesát tisíc lidí na Stade France vytvořilo znovu neskutečnou atmosféru. A bylo odměněno unikátním zážitkem. Duplantisův světový rekord v tyči byl teprve třetím v historii dosaženým na olympiádě. Před ním to nedokázali ani dva jeho slavní předchůdci Sergej Bubka a Renaud Lavillenie. Prvním byl v roce 1920 na olympiádě v Antverpách Američan Frank Foss, který skočil 409 centimetrů. V roce 1980 na Hrách v Moskvě pak Polák Wladyslaw Kozakiewicz překonal 578 centimetrů.

„Snažil jsem se dát dohromady perfektní skok. Věděl jsem, že se musím dokonalosti přiblížit, abych byl na odrazu ve správný čas. Všechno musí být téměř perfektní, musí tam být rytmus. Při posledním pokusu se všechny detaily sešly dohromady,“ vysvětlil Duplantis. „Před prvním pokusem mi dobře poradila máma. Vždycky umí přijít se skvělou radou. Snažil jsem se udržet vysoké postavení a přitom neztratit dynamiku směrem dopředu. Trefil jsem to opravdu dobře.“

Duplantis poprvé překonal světový rekord v únoru 2020 v Toruni, když výkonem 617 centimetrů o dílek překonal tehdejší historické maximum Renauda Lavillenieho. Od té doby si jede svou vlastní show a v Bubkově stylu posouvá rekordy po centimetrech. Letos uspěl už podruhé, v dubnu skočil 624 centimetrů při úvodním závodě Diamantové ligy v čínském Sia-menu.

„Myslím, že to dokážu znovu, ale teď je mi to úplně jedno. Jsem šťastný, budu si to moc užívat. Mám tu svou rodinu, svou holku, několik nejlepších kamarádů. Oslava bude veliká. Moc se nevyspím, bude se pařit, bude to zábava,“ smál se Duplantis.

„Mondo“, který vyhrál už v Tokiu, se taky stal teprve druhým tyčkařem historie s dvěma zlatými olympijskými medailemi. Prvním byl Američan Bob Richards, který po bronzu z roku 1948 vyhrál v letech 1952 a 1956.

Svého dosud nejslavnějšího rekordu dosáhl v jednom z nejkvalitnějších závodů historie. Stříbrný Američan Sam Kendricks skočil 595 centimetrů, bronzový Řek Emmanouil Karalis překonal 590 centimetrů a na pokusy porazil Filipínce Ernesta Johna Obienu. Tomu 590 centimetrů na medaili nestačilo.

„S nikým jsem neprohrál víc, než s tímhle klukem tady vpravo,“ líčil Duplantis na medailové tiskovce s odkazem na Sama Kendrickse a zmínil i Karalise, svého velkého soupeře z mládežnických let. „Tihle dva mě vybrousili k tomu, co jsem schopen předvádět dnes. Jsem za to velmi vděčný.“