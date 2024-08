Vypustil to? Šéf se zastává Prskavce: Kritiku si nezaslouží! Vysvětluje proč

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Proč to vypustil? Další hláška, která teď zaměstnává sportovní veřejnost. Je v ní namočený kajakář Jiří Prskavec, olympijský šampion z Tokia, který nezvládl závěr svojí čtvrtfinálové rozjížďky v kayakcrossu. Ale je třeba připomenout celé pozadí jeho účasti v téhle disciplíně. Byl k ní vlastně dotlačený okolnostmi… „Nebál bych se použít slovo, že k tomu byl víceméně donucený. Přemlouval jsem ho,“ přiznal pro iSport.cz Stanislav Ježek, šéf svazu kanoistů. Takže ho teď mrzí, co se kolem Prskavce semlelo…

Na celou účast českých lodí v atraktivní disciplíně, v níž nakonec Lukáš Rohan skončil senzačně čtvrtý, je potřeba se podívat v širších souvislostech.

Mezinárodní olympijský výbor dlouhodobě tlačí, aby se i Hry přizpůsobovaly moderním „sexy“ trendům. Což je přesně kayakcross. Je atraktivní pro mladší generaci, sdílí se na sociálních sítích, v mžiku se pořadí totálně překope.

Jenže kdo vlastně disciplínu pojede?

Kvůli všemožným opatřením a složitým nominačním kvótám se řeklo, že ji mohou jet všichni, kteří už na olympiádě startují.

Také proto víceméně svazový šéf Stanislav Ježek, jinak někdejší prvotřídní kanoista, přemlouval Jiřího Prskavce , aby i on startoval. I když tuhle disciplínu nemá v lásce, vůbec ji netrénuje, navíc není ten typ, kdo by v zápalu boje o vítězství se chtěl srážet s jinými loděmi a šermovat pádly.



I o tom je kayakcross. Sám Prskavec mluvil o tom, že tuhle disciplínu nemiluje.

„Tam se nikdo neptá, jestli se vám disciplína líbí, jestli jste na ni profesionálně trénovaný. Prostě jste tady, oni vám dají šanci. Ale může jet jenom někdo, kdo už tady je. Tohle byl přesně případ Jíři. Já jsem po něm narovinu chtěl, aby startoval, abychom nebyli penalizovaní za to, že jsme měli jednu možnou kvótu startovat, ale nevyužili jsme ji,“ vysvětluje Ježek.



Olympijský výbor totiž strikně kontroluje, jestli jedlnotlivé federaci kvótu využijí, nebo ne.

Sám Prskavec to bral jako doplňkovou disciplínu. Už jenom to, že se dostal do čtvrtfinále, byl úspěch!

Ano, v něm v závěru správně neodhadl situaci. Po chybě dopádloval do cíle, aniž by mu v tu chvíli došlo, že má ještě šanci na postup. Protože se běžně stává, že soupeři jsou diskvalifikováni.

Což se přesně stalo.

Ale vžijte se do jeho situace. V hlavě zklamání z toho, že nevyšla jeho parádní disciplína. Jede něco, k čemu byl víceméně donucený okolnostmi. Takže když v závěru chyboval, už mu v hlavě automaticky nesepnula ta elektronka, že jde o závod, v němž to ještě jde zachránit. Neměl tenhle instinkt v sobě, protože jde víceméně o jiný sport…

Od televize se tedy mohlo zdát, že to vypustil. Ale je třeba si připomenout celý příběh.

„Veřejnost to asi úplně nechápe, ale takhle je ten olympijský cirkus trochu nastavený. Je to jako v běžném životě. Občas musíte dělat věci, které se vám nechtějí. To byl Jířův případ. Jsem rád, že to vzal,“ zastává se ho Ježek.

A dodává: „Bohužel teď mě mrzí, že se na něj obrací kritika, kterou si nezaslouží. Sportovně to vzal, snažil se, nezaslouží si to!“

Taková je prostě olympijská realita. Stalo se to i dneska na rychlostní kanoistice. Nový Zéland nasadil do rozjížďky na 500 metrů deblkanoe dva kajakáře! Kteří navíc těsně předtím dojeli svoji disciplínu (K4).

Takže rychle přesedlali do jiné lodě a co se stalo? Skončili jasně poslední. Se ztrátou více než 40 vteřin!

„Bylo očividné, že se trápí, protože to vůbec nejezdí. Ale jejich federace to musela obsadit,“ krčí rameny Ježek.

Složitá sportovní politika tedy někdy ovlivňuje také sportovní výsledky. V tomto případě to, z velké části ne vlastní vinou, schytal jeden z nejlepších českých sportovců.



A jak celkově Ježek hodnotí kayakcross?



„Je to vývoj. Společnost se trochu mění. Pomalu se přechází od čistého sportovního výkonu k zábavě. K show. Je to vidět i v popularitě MMA. Kde se lidi chtějí bavit," popisuje někdejší kanoista realitu.

„Už to není jenom čiště o tom, jestli běžíte stovku za 9,75 nebo 9,60... My jako sportovní odvětví jsme mezinárodním olympijským výborem tlačeni právě k takovým sportům. Aby byly modernější, zábavnější..."