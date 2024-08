Zamazal nepřechyloval plavkyně a naštval ČT: Je to rebel!

Při komentování dvakrát plavkyně nepřechýlil, rodný jazyk zhmoždil a přenosy České televize z olympiády… zesměšnil! »Kaprál« Michal Dusík (53) si podobně jako v pohádkové klasice S čerty nejsou žerty stěžuje na mlynáře Máchala alias Ondřeje Zamazala (43).

Spor o nepřechylování cizích ženských příjmení se rozhořel v olympijském bazénu už podruhé. Zamazal »rebeloval« prvně na začátku Her, ale vydrželo mu to jediný den. Znovu to zkusil (prý bez konzultace s vedením) o víkendu při semifinále motýlkářské stovky, kterého se účastnila i česká reprezentantka Barbora Seemanová – a ozval se nadřízený.

„Tohle je téma pro lingvisty a Ústav pro jazyk český, my se jen budeme řídit doporučeními. Ta jsou zatím přechylovat,“ uvedl Dusík, šéfredaktor Sportovní redakce ČT.

Divákům se přitom dle reakcí Zamazalův pokus líbil. „Je důležité vést diskuzi bez hloupých výrazů. Bohužel převažuje argumentace stylem: Čím víc druhého urazím, tím větší mám pravdu,“ dodal Dusík.