Šachy obletěl nevídaný skandál: Hráčka otrávila soupeřku!

Rivalita může být někdy ve sportu mezi soupeři opravdu vyostřená, ale vše má své meze. To bohužel neví šachistka Amina Abakarová (40), která se při touze pomstít se dopustila obzvlášť ohavného činu. Svou soupeřku se rozhodla otrávit! Co si k tomu zvolila a proč se vlastně uchýlila k takovému činu?

Šachovým světem otřásla příšerná zpráva. Ruská hráčka Amina Abakarová se odhodlala k pořádně zákeřnému kroku proti své soupeřce Umajganat Osmanovové (30). Před zahájením vzájemné partie v rámci turnaje, který se konal ve městě Machačkala, nalila na šachovnici rtuť z teploměru. Poté potřela stůl za pomoci šachové figurky, která měla na sobě onu jedovatou látku. Během toho průběžně kontrolovala situaci, jestli ji náhodou někdo v místnosti nesleduje. Celou dobu ale byla zapnuta kamera.

Následky byly pro soupeřku velice zneklidňující. Osmanovové začalo být špatně jen několik minut po zahájení partie. Hrůzným výsledkem bylo, že na místě zkolabovala. Následoval přesun do nemocnice, odkud se veřejnost dozvěděla dobrou zprávu. Podle britského deníku The Mirror je Osmanovová mimo ohrožení života.

Proč se vlastně Abakarová k něčemu takovému vůbec uchýlila? Sama prozradila, že se soupeřkou ji pojí osobní nepřátelství, které se stalo hlavním motivem. Abakarová ještě dodala, že Osmanovová se chovala za jejími zády k ní a jejím příbuzným urážlivě a neuctivě. To na dobré atmosféře samozřejmě vůbec nepřidalo. K incidentu se vyjádřilo hned několik jmen ze šachového světa. Jako třeba Malcolm Pain z Anglické šachové federace.

„Stejně jako mnoho dalších jsem i já udiven z toho, co se stalo. Motivy tak zkušené hráčky, jako je Amina Abakarová, jsou nepochopitelné,“ řekl pro britský deník Independent. „Její jednání mohlo vést k tragickému konci a ohrozit životy všech přítomných, včetně jí samotné. Nyní se musí ze svého činu zodpovídat podle zákona,“ dodal.

Abakarová byla následně vyhozena z turnaje. Navíc si zavařila mnohem víc. Amině totiž hrozí doživotní diskvalifikace ze všech budoucích šachových soutěží, ztráta pracovního místa a také vězení. Do něj by Abakarovou mohl soud poslat až na tři roky. „Její činy mohly vést k tragickým následkům, které ohrozily životy všech přítomných. Nyní musí nést odpovědnost za to, co udělala,“ sdělila Sažida Sažidová, ministryně sportu v Dagestánu. Poputuje tedy Amina nakonec za mříže?