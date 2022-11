Šachový král a Putinův muž Karpov v kómatu? Záhada kolem úrazu i jeho stavu!

Někteří tvrdí, že si za zranění hlavy může sám, jiní naopak mají za to, že ho přepadli a zbili. Teorií kolem zranění věhlasného šachisty Anatolije Karpova (71) je několik. Poslanec ruské Dumy nyní leží v kómatu na jednotce intenzivní péče a bojuje o život. Jak tedy k děsivému zranění došlo?

Mozkolebeční trauma a zlomenina kyčle. Tak zněla podle prvotních informací nekompromisní diagnóza šachové legendy Anatolije Karpova, který měl ležet v umělém spánku na JIPce moskevské nemocnice Nikolaje Sklifosoského.

Polská televizní stanice Polsat News popsala jeho stav jako velice vážný, nicméně stabilizovaný. Karpovův asistent Alberta Stepaniana ale tyto zprávy dementoval. "Stala se velká nepříjemnost. Anatolij doma uklouzl a udeřil se do hlavy. Utrpěl otřes mozku, ale je při vědomí a nemá žádné zlomeniny. Podle lékařů by mohl být propuštěn do týdne. Všechny ty informace o záchvatech, plicní ventilaci a zlomeninách jsou lež," řekl agentuře TASS.

Nejasnosti ale nejsou jen kolem poslancova stavu, ale také jeho příčině. Verzí o původu zranění je hned několik. Podle Stepanianovy verze měli Karpova najít v bezvědomí uvnitř jeho bytu. Tento scénář potvrdila i jeho dcera Sofie.

S další variantou přišli zástupci ruské šachové federace. Dle jejich slov člen ruské Dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko zkrátka upadl. Podle řady zdrojů měl být značně opilý. Existuje ale i třetí příběh, se kterým přišel podnikatel Andrej Kovaljov. Ten tvrdí, že Karpova u ruské Dumy napadli neznámí útočníci.

Karpov, který byl mistrem světa mezi lety 1975–1985 a 1993–1999, nedávno Rusy šokoval kritikou války na Ukrajině.„Přeju si, aby to skončilo co nejdřív, aby přestali umírat mírumilovní lidé. Koneckonců jsou to běžní občané, kteří jsou oběťmi. Politici a generálové rozhodnou, že se jde bojovat, a běžní lidé jdou bojovat a umírají, umírají civilisté,“ řekl.