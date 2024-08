Srdceryvné loučení s litvínovským bardem Josefem Beránkem (†82): Už mastí karban s Hlinkou

Coby životní optimista nechtěl, aby se kvůli němu tesknilo. Ale tesknilo! Kamarádi a rodina v čele s manželkou Ivanou, synem Josefem (54) a nevlastní dcerou Ivou Frühlingovou (42) se včera v Litvínově loučili s klubovou legendou »Chezy« Josefem Beránkem starším (†82).

Hostů, co přišli dát hold bouřlivákovi s černožlutým srdcem, tam bylo hodinu před polednem tolik, že se všichni ani nevešli do skromné smuteční síně. V jejím čele byla hnědá rakev na černém katafalku obklopena bílým kvítím se zlatě lemovanými stuhami. Ještě před samotným obřadem mezi sebou klábosili staří známí, ale i ti, co se dlouho neviděli. Až teď při té nejsmutnější možné příležitosti. „Hugo už tam nahoře mastí karty s Ivanem,“ představovali si nebeský karban s ikonou Hlinkou.

Dojemná řeč

Vzpomenout na bouřliváka s dobrým srdcem a nezapomenutelným úsměvem přišla i vdova po slavném »Hlínovi« Liběna, klubové hvězdy Reichel, Ručinský, Orct, Kysela. Hokejový klub z úpatí Krušných Hor zastupoval generální ředitel Hynek. Láskyplnou řeč plnou bolesti se špetkou humoru přednesla nevlastní dcera trenéra, zpěvačka Iva Frühlingová, jež byla »taťkovi« blízko i v jeho posledních dnech.

„Asi by nám všem teď řekl, že urna je zbytečná. Že přece máme doma sklenici od okurek, že místo bílých stuh na věncích by stačil krepák. Že jsme se měli sejít v hospodě a dát si za něj místo téhle šaškárny raději panáka,“ přispěla špetkou černého humoru, jenž byl jejímu otčímovi tak blízký.

Josef u rakve

U rakve statečně promluvil i syn Josef. Chlap, který pomohl k zisku olympijského zlata v Naganu, ve složité chvíli jen těžko zadržoval slzy. „Tati, díky za spoustu krásných vzpomínek.“

Vzpomínek, které nikdy nezevšední. Zúčastnění si je připomněli při skladbách »Tam u nebeských bran« od Michala Tučného, »Bílá orchidej« Evy a Vaška i »Montgomery« Wabiho Daňka, jež »Huga« vyprovodily na poslední cestu.

Smutný Reichel: Léta nezastavíš!

Stál u zdi a upřeně koukal do země. Robert Reichel (53) se přišel naposledy poklonit Josefu Beránkovi staršímu. „Výborný člověk i kouč – jeden z nejlepších u nás. Hodně mě naučil,“ řekl Blesku smutně olympijský šampion z Nagana 1998. „Pro mě to byl pan Trenér! Chlap, který si nikdy na nic nehrál. Tvrdý, přísný, ale férový,“ pokračoval »Alby«. „Do našeho klubu prostě patřil, ale bohužel… Léta nejde zastavit a takový je život. Dožil se krásného věku. Věřím, že nám tam seshora bude fandit,“ uzavřel nynější litvínovský asistent.