Šok v případě smrti slovenské házenkářky Cynthie (†32): Obviněný přítel je na svobodě

Jako ve zlém snu. Takhle si musí připadat rodina tragicky zesnulé házenkářky Cynthie Simsikové (†32) poté, co se dozvěděli pro ně velice znepokojivou zprávu. Její přítel Juraj Csiffary, který čelí obvinění právě z vraždy své partnerky, opustil vazbu a je na svobodě! Proč?

Šokující zvrat! Přesně ten přinesl případ smrti slovenské házenkářky Cynthie Simsikové, z jejíž vraždy je obviněný její přítel Juraj Csiffary. Okresní soud v Trnavě poslal Juraje před dvěma týdny do vazby. Jak se ale ukázalo, ne vše proběhlo tak, jak mělo. Podle slovenského deníku Nový Čas došlo k procesní chybě. Jeho advokát Ján Foltán upozornil na to, že prokuratura nedodržela zákonnou lhůtu podání návrhu na vzetí do vazby.

Do případu se tedy vložil Krajský soud v Trnavě, který rozhodnutí o vazbě zrušil! „Zrušil napadené usnesení Okresního soudu v Trnavě a obviněného okamžitě propustil na svobodu, neboť došlo k porušení procesních ustanovení," uvedla Katarína Lovasová, zástupkyně mluvčí Krajského soudu v Trnavě.

Juraj tak opustil leopoldovskou věznici, před kterou ho čekal zmíněný advokát. Cestou si přes hlavu přetáhl černé tričko, aby mu nešlo vidět do obličeje. „Před dvěma hodinami jsem dostal rozhodnutí z krajského soudu, že můj klient Juraj má být okamžitě propuštěný na svobodu. Bližší odůvodnění tam zatím nebylo,“ vzkázal Foltán pro Nový Čas.

Žádost o policejní ochranu

Mimo jiné promluvil také o výsledcích pitvy zesnulé házenkářky. „Neměla na těle žádné škrábance, nic. Vždyť by se přeci jinak bránila. Neměla nic za nehty,“ dodal. Sám advokát se domnívá, že Juraj bude souzen pouze v případě hanobení těla. Informace o propuštění z vazby znepokojila především rodiče Cynthie.

„Teď už nebudeme moci normálně žít. Budeme se bát o život. Určitě bude chtít vidět i svou dceru," obává se otec mrtvé sportovkyně Tibor a pokračoval. „Požádáme o policejní ochranu. Máme soudní rozhodnutí, že malá je dočasně svěřena nám, takže hned sedám do auta, abychom malou rychle odvezli k nám. Jsem z tohoto státu zhnusený!“ nedržel se zpátky.

Elitní házenkářka byla v červenci nezvěstná po dobu pěti dní. Do pátrání se zapojila jak policie, tak i rodinní příslušníci. Její partner Juraj ji měl najít oběšenou v garáži. Podle vlastních slov měl tělo Cynthie sundat, omotat igelitem a hodit do šachty pod pískovištěm, kde si pravidelně hrály jejich děti. Svým příbuzným se měl prý svěřit s tím, že měl vykonat něco hrozného. Později šel na policejní stanici a ukázal, kde se tělo Cynthie nachází. Jak tento znepokojivý případ dopadne?