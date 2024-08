Dojatá maminka, jíž Dostál věnoval zlato: V Semaforu Pepa vždycky bafne mikrofon!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE- Na olympiádě si vypádloval už pátou medaili, vůbec poprvé ale u toho byla maminka Josefa Dostála, jazzová hvězda Eva Emingerová (60)!

Už se vám rozleželo v hlavě, čeho váš syn dosáhl?

„Pořád tomu nemůžu uvěřit! Pro mě to bylo hrozné překvapení, protože já jsem se předtím hlavně strašně bála, že bude v cíli smutný. Ale jemu se to takhle povedlo a všem nám udělal radost. Strašně moc mu to přeju!“

Po výhře běžel hned za vámi…

„Já jsem si říkala, že si to ani nezasloužím. Proč zrovna já? (smích) A on mi říká: Mami, to je pro tebe! Bylo to hrozně roztomilé.“

Plakala jste štěstím?

„Jo… My jsme všichni strašně ječeli už při tom závodě, prostě jsme ječeli a brečeli. A i teďka jsem z toho pořád dojatá.“

Proč vlastně zažíváte olympijskou premiéru až nyní?

„Během těch předchozích olympiád jsem byla vždycky někde zpívat. V Londýně jsem ani nevěděla, že bude Pepa nominovaný, a už jsem měla koncert v Torontu, který jsem nechtěla rušit, protože to byl zase můj sen si tam zazpívat. Rio bylo pro mě daleko, ale bylo mi to líto, protože já zpívám hodně brazilských písniček… (smích) Pepa pak přivezl další medaili, tak jsem si říkala, že do Tokia už pojedu, jenže tam kvůli covidu nemohl nakonec nikdo. Tak jsem si to užila o to víc až teď!“

Pepa po zlatu hlasitě zpíval českou hymnu. Prý kvůli vám, abyste mu nevyčinila

„Pepík je hroznej vtipálek, dělá si legraci! Ale je pravda, že má krásný hlas, a v divadle Semafor ho vždycky tahám na podium, kde se rozhodně nestydí a vždycky bafne mikrofon. Na druhou stranu říká, že kdyby to měl dělat před lidmi, tak to musí nacvičit, aby to uměl pořádně. Odmalinka je takový precizní.“

Netlačila jste ho do zpěvu?

„My jsme z rodiny, kde otec byl kajakář a sochař a já jsem byla jazzová zpěvačka a reprezentantka ve volejbale. Takže si děti mohly vybrat. My jsme jim v průběhu let všechno ukázali a cokoliv si chtěly vyzkoušet, tak jsme je v tom podporovali. A Pepa si asi vybral dobře!“