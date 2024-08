Jak chtějí žít bez koní? Smutek a nostalgie, řekla Češka ve Versailles

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková nebyla jen poslední českou závodnicí v programu Her v Paříži, zároveň si užila poslední závod ve svém sportu, jehož součástí byl i koňský parkur. Víc než sto let stará myšlenka Pierre de Coubertina teď bude ještě modernější a pátou disciplínou se stane překážkový běh. Hlaváčková konec jedné éry oslavila desátým místem. „Je to tady kouzelné. Jsem ráda, že jsem toho součástí,“ vydechla.

Jenom chválil. David Svoboda, olympijský šampion z Londýna a teď trenér, stál ve Versailles a potěšeně se usmíval. Ta dívka, které bylo šestnáct let, když se spolu vydali na odvážnou olympijskou misi, se na svých prvních Hrách dostala do top ten. Pořád jí je teprve osmnáct.

„Lucka předvedla úžasný výkon nejen tady, ale celé poslední dva roky, co jsme se trochu drze rozhodli olympiádu zkusit,“ líčil Svoboda. „Závodnicky neuvěřitelně vyrostla, nasbírala mnoho zkušeností. Pokud u sportu vydrží, čeká nás hezká budoucnost.“

Budoucnost? To je ovšem teď v moderním pětiboji citlivé slovo. Traduje se, že tenhle sport začátkem minulého století vymyslel zakladatel olympijského hnutí Pierre de Coubertin s tím, že v něm chtěl oslavit prototyp vojáka kavalerie za nepřátelskými liniemi. Musel umět jezdit na koni, šermovat, plavat, střílet a běhat. Olympijský závod v Paříži byl ale koncem jedné éry. Od příštího roku koňský parkur vystřídá překážkový běh.

„Nic nenahradí koně. Ještě jsem to ani moc nezkoušela trénovat,“ řekla Hlaváčková k nové disciplíně.

A když dostala doplňující otázku, jak náročné je se s novou realitou smířit, útrpně se usmála.

„Těžké otázky po pár minutách první olympiády, víte to. Je to těžké, samozřejmě, ale změna je život,“ řekla. „Všichni jsme smutní, protože zvlášť tady byli dobří, šikovní koně. Parkur jsme si užily, byl dobře postavený, vysoký. Určitě nostalgie probíhá, je to smutné.“

City má rozjitřené i David Svoboda, i když ho na olympiádě v Pekingu 2008 právě pád z vylosovaného koně zřejmě připravil o zlatou medaili.

„Jsem z devadesáti pěti procent sportovců a trenérů, kterým je změna líto. Nedokážu odhadnout, jaký úspěch bude nový formát mít. Musíme se nechat překvapit,“ říká Svoboda. „Sami uvidíme, jak nás to bude bavit, jestli nám to půjde, jakou cestou se pětiboj bude vyvíjet. Historicky patřil mezi sporty, které jsou unikátní. Bylo velmi těžké pro každého sportovce po celém světě to dát dohromady, poskládat přípravu a podmínky. Bylo to hodně o intelektu, přemýšlení, taktizování. To se trendem vývoje trochu ztrácí.“

Sport se měnil už v nedávné minulosti. Kdysi byl program roztažen do několika dnů, po reformě se závodilo v jediný den. Současný trend je přinést fanouškům ve finále jednolitou show soustředěnou do časového úseku fotbalového zápasu. Na olympiádě se předtím závodí v základním kole v šermu a pak v semifinále.

„Je to hodně o fyzičce. Opakovaný závod ve velmi krátkém čase. Teď místo koní bude překážková dráha, zase další fyzička na úkor techniky. Bude to nejspíše přitahovat jiný typ lidí a sportovců i trenérů. Prostředí se postupně bude měnit,“ říká Svoboda. „Lze očekávat generační obměnu, starší závodníci, kteří milovali koně, budou pravděpodobně končit, což by se normálně nestalo. Uvidíme, jak bude světová špička od dalšího roku vypadat.“

„Myslím si, že všichni přes třicet stoprocentně končí a ty kolem pětadvaceti to bavit nebude, protože ta disciplína je taková, že to baví spíš děti,“ říká Hlaváčková. „Mě to asi taky bude ještě chvíli bavit, myslím si, že pak už to bude trochu nuda. To je samozřejmě individuální záležitost.“

Najdou se i závodníci, kteří se v novém formátu těší na novou výzvu. Jedním z nich je čerstvý olympijský vítěz Ahmed Elgendy z Egypta.

„Je to nové dobrodružství. Na novou disciplínu se moc těším. Věřím, že udělá náš sport pro mnoho zemí dosažitelnější,“ řekl Elgendy.

A co budoucnost českých závodníků? Marek Grycz už na Instagramu oznámil, že si chce od sportu na delší dobu odpočinout, Martin Vlach se zatím rozhoduje. Lucie Hlaváčová nový svět vyzkouší.

„Určitě pokračovat budu. Uvidíme, jak to bude pak, co budoucnost přinese,“ řekla těsně po olympijském závodě ve Versailles.