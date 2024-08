SOUHRN 15. dne LOH: Basketbalové zlato pro USA, dvě české medaile

České vrcholy 15. dne LOH:

Kajakář Josef Dostál vyhrál závod na kilometrové trati a získal třetí české zlato na letošních Hrách! Pro něj jde už o pátou olympijskou medaili v kariéře.

vyhrál závod na kilometrové trati a získal třetí české zlato na letošních Hrách! Pro něj jde už o pátou olympijskou medaili v kariéře. Oštěpařka Nikola Ogrodníková všechny překvapila třetím místem a bronzovou medailí!

všechny překvapila třetím místem a bronzovou medailí! Na dobrý výsledek dosáhli také dráhoví cyklisté Jan Voneš a Denis Rugovac , v madisonu skončili sedmí.

, v madisonu skončili sedmí. Výškař Jan Štefela skočil 222 centimetrů a ve finále obsadil devátou příčku.

Výsledky 15. dne LOH:

Atletika:

Finále - muži:

800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,19, 2. Arop (Kan.) 1:41,20, 3. Sedžatí (Alž.) 1:41,50, 4. Hoppel (USA) 1:41,67, 5. Attaoui (Šp.) 1:42,08, 6. Tual (Fr.) 1:42,14.

5000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 13:13,66, 2. Kwemoi (Keňa) 13:15,04, 3. Fisher (USA) 13:15,13, 4. Lobalu (Tým uprchlíků) 13:15,27, 5. Gebrhiwet 13:15,32, 6. Mehary (oba Et.) 13:15,99.

Maraton: 1. Tola (Et.) 2:06:26, 2. Abdi (Belg.) 2:06:47, 3. Kipruto (Keňa) 2:07:00, 4. Cairess (Brit.) 2:07:29, 5. Geleta (Et.) 2:07:31, 6. Akasaki (Jap.) 2:07:32.

4x400 m: 1. USA (Bailey, Norwood, Deadmon, Benjamin) 2:54,43, 2. Botswana (Ndori, Kebinatshipi, Pesela, Tebogo) 2:54,53, 3. Británie (Haydock-Wilson, Hudson-Smith, Davey, Dobson) 2:55,83, 4. Belgie 2:57,75, 5. JAR 2:58,12, 6. Japonsko 2:58,33.

Výška: 1. Kerr (N. Zél.) 236, 2. McEwen (USA) 236, 3. Baršim (Kat.) 234, 4. Sottile (It.) 234, 5. Akamacu (Jap.) 231, 6. Doroščuk (Ukr.) 231, ...9. Štefela (ČR) 222.

Finále - ženy:

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:51,29, 2. Hullová (Austr.) 3:52,56, 3. Bellová (Brit.) 3:52,61, 4. Weltejiová (Et.) 3:52,75, 5. Muirová (Brit.) 3:53,37, 6. Ejoreová (Keňa) 3:56,07.

4x400 m: 1. USA (Littleová, McLaughlinová-Levroneová, Thomasová, Holmesová) 3:15,27, 2. Nizozemsko (Klaverová, Peetersová, De Witteová, Bolová) 3:19,50, 3. Británie (Ohuruoguová, Nielsenová, Yearginová, Anningová) 3:19,72, 4. Irsko 3:19,90, 5. Francie 3:21,41, 6. Kanada 3:22,01.

100 m př. (vítr -0,3 m/s): 1. Russellová (USA) 12,33, 2. Sambaová-Mayelaová (Fr.) 12,34, 3. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,36, 4. Visserová (Niz.) 12,43, 5. Starková (USA) 12,43, 6. Charltonová (Bah.) 12,56.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 65,80, 2. Van Dyková (JAR) 63,93, 3. Ogrodníková (ČR) 63,68, 4. Kolaková (Chorv.) 63,40, 5. Ruizová (Kol.) 63,00, 6. Aguilarová (Šp.) 62,78.

Basketbal:

Muži - finále:

USA - Francie 98:87 (20:15, 49:41, 72:66)

Nejvíce bodů: Curry 24, Booker a Durant po 15 - Wembanyama 26, Yabusele 20, De Colo 12.

O 3. místo: Srbsko - Německo 93:83 (30:21, 46:38, 72:63)

Nejvíce bodů: Jokič a Micič po 19, Bogdanovič 16 - F. Wagner 18, M. Wagner 16, Schröder 13.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Francie, 3. Srbsko, 4. Německo, 5. Kanada, 6. Austrálie, 7. Brazílie, 8. Řecko, 9. Jižní Súdán, 10. Španělsko, 11. Japonsko, 12. Portoriko.

Box:

Muži:

Do 57 kg: 1. Chalokov (Uzb.), 2. Uulu (Kyrg.), 3. Ibáňez (Bulh.) a Senior (Austr.), 5. Quiles (Šp.), Harada (Jap.), Paalam (Filip.) a Harvey (USA).

Nad 92 kg: 1. Jalolov (Uzb.), 2. Ghadfa (Šp.), 3. Tiafack (Něm.) a Aboudou Moindze (Fr.), 5. Teremoana (Austr.), Chalojan (Arm.), Lenzi (It.) a Congo Chala (Ekv.).

Ženy:

Do 57 kg: 1. Lin Jü-tching (Tchaj-wan), 2. Szeremetová (Pol.), 3. Yildizová (Tur.) a Peteciová (Fil.), 5. Romeuová (Braz.), Kamenovová Stanevová (Bulh.), Sü C'-čchun (Čína) a Lozadaová (Portor.).

Do 75 kg: 1. Li čchien (Čína), 2. Bylonová (Pan.), 3. Parkerová (Austr.) a Ngambaová (Tým uprchlíků), 5. Michelová (Fr.), Borgohainová (Indie), Mardíová (Mar.) a Wójciková (Pol).

Breakdance:

Muži:

1. Phil Wizard (Kan.), 2. Dany Dann (Fr.), 3. Victor (USA), 4. Shigekix (Jap.), 5. Jeffro (USA), 6. Lee (Niz.).

Dráhová cyklistika:

Muži:

Madison: 1. Leitao, Oliveira (Portug.) 55 b., 2. Consonni, Viviani (It.) 47, 3. Larsen, Mörköv (Dán.) 41, 4. Gate, Stewart (N. Zél.) 33, 5. Imamura, Kuboki (Jap.) 32, 6. Kluge, Reinhardt (Něm.) 23, 7. Voneš, Rugovac (ČR) 12.

Fotbal - ženy:

Finále:

USA - Brazílie 1:0 (0:0)

Branka: 57. Swansonová. Rozhodčí: Olofssonová - Spahicová (obě Švéd.), Di Monteová (It.). ŽK: Tarciane (Braz.).

Sestavy:

USA: Naeherová - Foxová, Girmaová, Davidsonová (74. Sonnettová), Dunnová - Albertová - Coffeyová, Horanová - Rodmanová, Swansonová (90.+5 Kruegerová), Smithová (84. Williamsová). Trenérka: Hayesová.

Brazílie: Lorena - Thais, Lauren (84. Rafaelle), Tarciane - Adriana, Vitoria Yaya (50. Ana Vitoria), Duda Sampaio (61. Angelina), Yasmim - Gabi Portilho, Jheniffer (61. Priscila), Ludmila (61. Marta). Trenér: Elias.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Brazílie, 3. Německo, 4. Španělsko, 5. Japonsko, 6. Francie, 7. Kanada, 8. Kolumbie, 9. Austrálie, 10. Nový Zéland, 11. Nigérie, 12. Zambie.

Golf (par 72):

Ženy:

1. Koová (N. Zél.) 278 (72+67+68+71), 2. Henseleitová (Něm.) 280 (72+73+69+66), 3. Lin Si-jü (Čína) 281 (71+70+71+69), 4. Pagdanganová (Fil.) 282 (72+69+73+68), Greenová (Austr.) 282 (77+70+66+69), Jang (Korea) 282 (72+71+70+69), Jamašitová (Jap.) 282 (71+70+68+73), ...41. Davidson Spilková 296 (77+73+70+76), 55. Kousková (obě ČR) 306 (73+77+79+77).

Házená - ženy:

Finále:

Norsko - Francie 29:21 (15:13)

Sestavy a branky:

Norsko: Lundeová, Solbergová-Östhasselová - Kristiansenová, Aardahlová, Skograndová 2, Mörková 3/2, Oftedalová 5, Brattsetová Daleová 6, Breistölová, Jacobsenová, Herremová 3, Solbergová-Isaksenová 2, Reistadová 8, Rushfeldtová Deilaová. Trenér: Hergeirsson.

Francie: Glauserová, Saková - Nocandyová 1, Toublancová 1, Valentiniová 2, Lassourceová, Flippesová 3, Kanorová 5, Horaceková 4/4, Foppaová 3, Nzeová Minková, Granierová 2, Bouktitová, Grandveauová. Trenér: Krumbholz.

O 3. místo:

Dánsko - Švédsko 30:25 (15:13)

Nejvíce branek: Höjlundová 5, Eleverová, Friisová a Östergaardová po 4 - Hagmanová 5/2, Koppangová a Robertsová po 4.

Konečné pořadí: 1. Norsko, 2. Francie, 3. Dánsko, 4. Švédsko, 5. Nizozemsko, 6. Maďarsko, 7. Brazílie, 8. Německo, 9. Angola, 10. Jižní Korea, 11. Slovinsko, 12. Španělsko.

Moderní gymnastika:

Družstva - víceboj:

1. Čína (Ting Sin-i, Kuo Čchi-čchi, Chao Tching, Chuang čang-ťia-jang, Wang Lan-ťing) 69,800, 2. Izrael (Bakanová, Friedmannová, Paritzkiová, Šahamová, Svertsová) 68,850, 3. Itálie (Centofantiová, Durantiová, Maurelliová, Mogureanová, Parisová) 68,100, 4. Bulharsko 67,800, 5. Ázerbájdžán 66,450, 6. Francie 66,000.

Moderní pětiboj:

Muži - finále:

1. A. Aldžandí (Eg.) 1555, 2. Sato (Jap.) 1542, 3. Malan (It.) 1536, 4. Hernández (Mex.) 1532, 5. Cicinelli (It.) 1527, 6. Čun Wung-te (Korea) 1526, ...v semifinále 19. Vlach, 27. Grycz (oba ČR) .

Ženy:

Semifinále A: 1. Brysonová (Brit.) 1402, ...6. Hlaváčková (ČR) 1395 - postoupila do finále,

Semifinále B: 1. Clouvelová (Fr.) 1398, ...14. Novotná (ČR) 1316 - nepostoupila do finále.

Plážový volejbal:

Muži:

Finále: Ahman, Hellwig (1-Švéd.) - Ehlers, Wickler (3-Něm.) 2:0 (10, 13),

o 3. místo: Mol, Sörum (2-Nor.) - Janus, Tidžan (13-Kat.) 2:0 (13, 16).

Rychlostní kanoistika:

1000 m - muži:

K1: 1. Dostál (ČR) 3:24,07, 2. Varga 3:24,76, 3. Kopasz (oba Maď.) 3:25,68, 4. Vernice (Arg.) a Kravec (AIN) oba 3:28,10, 6. Pimenta (Portug.) 3:29,59.

500 m - ženy:

K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 1:47,36, 2. Csipesová (Maď.) 1:48,44, 3. Jörgensenová (Dán.) 1:49,76, 4. Fisherová (N. Zél.) 1:49,91, 5. Wang Nan (Čína) 1:50,89, 6. Gazsóová (Maď.) 1:51,19, ...ve finále B. 7. Paloudová (ČR) 1:54,31.

200 m - ženy:

C1: 1. Vincentová (Kan.) 44,12, 2. Harrisonová (USA) 44,13, 3. Cirilová (Kuba) 44,36, 4. Jacomeová (Šp.) 44,78, 5. Truškinová (AIN) 44,83, 6. Jensenová (Kan.) 45,08.

Skoky do vody:

Muži - 10 m věž:

1. Cchao Jüan (Čína) 547,50 b., 2. Tamai (Jap.) 507,65, 3. Williams (Brit.) 497,35, 4. Rousseau (Austr.) 481,00, 5. Willars (Mex.) 478,40, 6. Barthel (Něm.) 446,20.

Sportovní lezení:

Ženy - kombinace:

1. Garnbretová (Slovin.) 168,5 (bouldering 84,4 + obtížnost 84,1), 2. Raboutouová (USA) 156,0 (84,0+72,0), 3. Pilzová (Rak.) 147,4 (59,3+88,1), 4. Moriová (Jap.) 135,1 (39,0+96,1), 5. McNeiceová (Brit.) 127,6 (59,5+68,1), 6. So Če-hjon (Korea) 105,0 (28,9+76,1).

Stolní tenis:

Ženy - družstva:

Finále: Čína - Japonsko 3:0

Čchen Meng, Wang Man-jü - Hajataová, Harimotová 3:2 (-9, 6, -6, 6, 10), Sun Jing-ša - Hiranová 3:0 (11, 6, 6), Wang Man-jü - Harimotová 3:1 (-12, 10, 7, 6).

O 3. místo: Korea - Německo 3:0

Sin Ju-pin, Čon Či-hi - Wan Yuan, Shan Xiaona 3:2 (6, 8, -8, -10, 8), I Un-hjo - Kaufmannová 3:0 (8, 9, 2), Čon Či-hi - Shan Xiaona 3:0 (6, 6, 6).

Synchronizované plavání:

Dvojice - volný program:

1. Wang Liou-i, Wang Čchien-i (Čína) 566,4783 b., 2. Shortmanová, Thorpeová (Brit.) 558,5367, 3. B. de Brouwerová, N. de Brouwerová (Niz.) 558,3963, 4. A.M. Alexandriová, E.M. Alexandriová (Rak.) 555,6678, 5. M. Aleksijivová, V. Aleksijivová (Ukr.) 538,6684, 6. Malkogeorguová, Plataniotiová (Řec.) 532,3002.

Taekwondo:

Muži:

Nad 80 kg: 1. Salímí (Írán), 2. Cunningham (Brit.), 3. Cissé (Pobř. slon.) a Alba (Kuba), 5. Šapina (Chorv.) a Sansores (Mex.).

Ženy:

Nad 67 kg: 1. Laurinová (Fr.), 2. Osipovová (Uzb.), 3. I Ta-pin (Korea) a Kusová (Tur.), 5. McGowanová (Brit.) a Brandlová (Něm.), ...11. Štolbová (ČR).

Vodní pólo:

Ženy:

Finále: Španělsko - Austrálie 11:9 (2:2, 1:0, 4:3, 4:4),

o 3. místo: Nizozemsko - USA 11:10 (2:3, 1:4, 3:2, 5:1),

o 5. místo: Maďarsko - Itálie 15:12 po pen. (3:3, 5:4, 0:2, 3:2 - 4:1),

o 7. místo: Řecko - Kanada 19:10 (2:2, 5:3, 5:2, 7:3).

Volejbal:

Muži - finále:

Francie - Polsko 3:0 (19, 20, 23)

Sestavy a body:

Francie: Ngapeth 8, Chinenyeze 8, Patry 17, Clévenot 11, Le Goff 4, Brizard 4, libero Grebennikov - Jouffroy 4, Louati, Toniutti, Tillie. Trenér: Giani.

Polsko: Fornal 4, Huber 7, Kurek 10, León 9, Kochanowski 9, Janusz, libero Zatorski - Lomacz, Kaczmarek, Semeniuk, Šliwka 2, Boladž 5. Trenér: N. Grbič.

Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Polsko, 3. USA, 4. Itálie, 5. Slovinsko, 6. Německo, 7. Japonsko, 8. Brazílie, 9. Srbsko, 10. Kanada, 11. Argentina, 12. Egypt.

Ženy - o 3. místo:

Brazílie - Turecko 3:1 (21, 25, -22, 15)

Nejvíce bodů: Gabi 28, Thaisa 17, Ana Cristina 13 - Vargasová 26, Cebeciogluová 14, Erdemová 13.

Vzpírání:

Muži:

Do 102 kg: 1. Liou Chuan-chua (Čína) 406 kg (trh 186 + nadhoz 220), 2. Džurajev (Uzb.) 404 (185+219), 3. Tichancov (AIN) 402 (183+219), 4. Karapetjan (Arm.) 398 (186+212), 5. Čcheidze (Gruz.) 393 (179+214), 6. Montano (Bahr.) 392 (181+211).

Nad 102 kg: 1. Talachadze (Gruz.) 470 (215+255), 2. Lalajan (Arm.) 467 (215+252), 3. Minasjan (Bahr.) 461 (216+245), 4. Davúdí (Írán) 447 (205+242), 5. Asád (Sýrie) 438 (197+241), 6. Rubájáví (Irák) 437 (200+237), ...11. Kučera (ČR) 250 (110+140).

Ženy:

Do 81 kg: 1. Koandaová (Nor.) 275 (121+154), 2. Ahmedová (Eg.) 268 (117+151), 3. Dajomesová (Ekv.) 267 (122+145), 4. Cikamatanaová (Austr.) 262 (117+145), 5. Mejíaová (Dom. rep.) 256 (111+145), 6. Kim So-hjon (Korea) 250 (110+140).

Zápas:

Muži - volný styl:

Do 74 kg: 1. Džamalov (Uzb.), 2. Takatani (Jap.), 3. Valijev (Alb.) a Dake (USA), 5. Rassadin (Tádž.) a Cabolov (Srb.).

Do 125 kg: 1. Petriašvili (Gruz.), 2. Zarí (Írán), 3. Mešvildišvili (Ázerb.) a Akgül (Tur.), 5. Baran (Pol.) a Lazarev (Kyrg.)

Ženy:

Do 62 kg: 1. Motokiová (Jap.), 2. Koljaděnková (Ukr.), 3. Godinezová (Kan.) a Tynybekovová (Kyrg.), 5. Bullenová (Nor.) a Pürevdordž (Mong.).