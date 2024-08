Nevídaná show… Dostál zpíval Gotta! A Ogrodníková pařila se synem přítele

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Další oslava v českém domě v Paříži. Další vítězná diskotéka. A další dojemná slova… A co víc. Písnička od maminky a sester! Josef Dostál, čerstvý olympijský šampion, navíc prozradil i to, že se na konci srpna chystá usednout do kajaku se svou snoubenkou Anežkou Paloudovou. Vytvoří tedy zlatý mix. Mix plný lásky! A to nebylo všechno. Mezi fanoušky dorazila i oštěpařka Nikola Ogrodníková, která si zatancovala s Leem, synem od Petra Vrány.

V pátek fanoušci tleskali Fuksič týmu. Tentokrát to byla parta, která stála za zlatým tažením čtyřnásobného světového šampiona, který ve sbírce měl všechno.

Až na to zlato z olympiády. Teď už ho má.

„Ale i kdyby byl 25., bylo by to jedno. Pro mě by byl pořád nejlepší brácha na světě,“ říkala jedna z jeho hrdých sester.

Večer měl dva vrcholy. Nejdřív, když mu jeho nejbližší zazpívali známou melodii Pátá už odbila… Jeho maminka, Eva Emingerová, je totiž známá zpěvačka. Dřív vrcholově sportovala, hrála volejbal, ale celý život jí to táhlo k hudbě. Takže se dámy chopily mikrofonu.

To však nebylo všechno… Pak dala mikron svému synovi. Rozkaz zněl jasně: „Zpívej!“

Dostál se chvíli zdráhal, ale znáte to. Maminkám se nesmí odporovat. Takže si opravdu vystřihl písničku C'est La Vie od Karla Gotta! Lidé pod pódiem se vlnili do rytmu.



Když už jsme u toho tančení, tak pozdě večer to rozjela i oštěpařka Nikola Ogrodníková, která do českého týmu pádila rovnou ze stadionu. Slyšela obří přivítání, potom to přímo na parketu rozjela se synem Leem od přítele Petra Vrány, kapitána třineckých šampionů.

Ale zpátky k Dostálovi.



Mezi hosty byla i kajakářka Paloudová, jeho snoubenka. Když přišla, chytila ho kolem pasu a dali si pusu. Kolikátou už po vítězné jízdě. A prozradili nečekanou novinu. Na konci srpna, v Uzbekistánu, si sednou společně do lodě! V kajakářském mixu se pokusí o zlato na mistrovství světa neolympijských disciplín.

Když tohle prozradili, setkalo se to se skandovaným potleskem.

Ema Smetana, tradiční moderátorka vítězných večerů, ho představila v angličtině i ve francouzštině. Na rozdíl od moderátora při vítězném závodu to ale nebyl Džouzef, ale klasicky Josef… A jeho milé Anežce pověděla: „Vy jste si tedy uměla vybrat snoubence.“

Pár vypadal zamilovaně. Paloudová pak dodala, že věří, že jejich pouto bude takhle báječné, nebo možná ještě báječnější až na věky… Což byl další dojemný moment oslavy.

V sobotu slavil Martin Fuksa. Teď Dostál.

Dva vodáci. Statní chlapi, kteří na poslední chvíli zařídili drtivý finiš české výpravy. Z kanálu, čtyřicet kilometrů vzdáleného od Paříže, vylovili dvě zlaté medaile. Oba v nejprestižnějších disciplínách ve svém oboru.

Na kanoi a v kajaku.

Dostál byl o dost výřečnější, děkoval a děkoval… Trenérovi, mamince, tátovi. Právě on ho poprvé posadil do kajaku. Je to renesanční člověk, umělec, který mu vždycky říkal o spojení sportu a přírody.

„A když se mi nechtělo, tak mě poslal koukat na rybičky, honit kachny. Věděl, jak na mě,“ usmál se zlatý hrdina.

Mamince děkoval za to, že mu vždycky říkala, že je výjimečný a ať se nebojí mít velké sny. Nebál se.

A teď je olympijský vítěz. Kajakář, který získal už pět medailí na Hrách. Na pódiu přiznal znovu to, že byl nervózní z toho, že den předtím vyhrál Fuksa. Ale řekl si: Když on, já to chci taky! Aby se zbavil stresu, zahrál si s trenérem Pavlem Davídkem šachy.

Jak to dopadlo?

Jak jinak. Dostál vyhrál.

Tak jako na kilometrové trati.