Zvláštní motivace šéfa FCSB v boji o LM: Za skalp Sparty zvýším platy

Se třemi body do tabulky domácí soutěže v kapse odletí fotbalisté Sparty k odvetě 3. předkola Ligy mistrů do Bukurešti. Čelit tam budou i šrajtofl i šéfa FCSB Gigiho Becaliho (66).

Rumunský boss je svůj. Letenští dodnes vzpomínají, jak při střetu s tehdejší Steauou ve stejné fázi kvalifikace milionářské soutěže v roce 2016 ještě v průběhu dvojzápasu lanařil tehdejší hvězdu Konatého za milion eur (v přepočtu cca 25 mil. Kč). Becaliho zvolili do rumunského i evropského parlamentu, v roce 2012 šel na tři roky do báně za machinace s pozemky. Po dvou letech vyšel a tvrdil: „Teď už mě zajímá jen Bůh.“ Ale náboženstvím pro něj pořád zůstává hlavně fotbal, v FCSB působí právě on jako všemohoucí vládce. Vždyť i kritiku fanoušků odpálkoval značkou, kterou si na úřadě nechal oficiálně zaregistrovat: »FCSB – Faci ce Spune Becali!«. V překladu: »Udělej, co Becali řekne!«

Přes 100 milionů

A před zítřejším mačem (20:30, první zápas 1:1) řekl: „Vyřaďte Spartu a dostanete přidáno!“ Mělo by se jednat o hráče s měsíčním platem 250 tisíc v českých korunách. Po postupu by vydělávali až o 50 % víc. Rudí po otočce ve 4. ligovém kole na hřišti Bohemians (2:1) taky myslí na peníze: Za účast v dalším předkole by čeští mistři dostali v přepočtu přes 100 milionů »kaček«.

