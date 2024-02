Experti o Spartě: Kolik si vypracovala šancí... Birmančevič zklamal

V horkém tureckém kotli odehráli strhující utkání. Sparta v jarním play off Evropské ligy padla 2:3 na půdě Galatasaraye. Letenští odehráli výborné utkání, které kazí zbytečné inkasované branky. Vítězná přišla až v nastavení z nohy bombarďáka Maura Icardiho. „Kolik si Sparta vypracovala šancí, to je až neuvěřitelné,“ hodnotil utkání ve studiu iSport.cz trenér Jihlavy David Oulehla.

Sparta hrála nebojácně, se soupeřem z podzimní skupinové fáze Ligy mistrů si to rozdala na férovku. „Dobře do zápasu vstoupila, vysoko presovala, měla tam několik zajímavých zisků míčů. Někdy ve třetí minutě si vytvořila první šanci. Birmančevič to vzal na sebe, ale je potřeba to v takové situaci vyřešit lépe a dát gól,“ zmínil ve studiu iSpor.cz David Oulehla. „Birmančevič mě zklamal, čekal bych od něj víc. Měl jednu, dvě rozdílové situace, což je na téhle úrovni u takového hráče málo,“ dodal jihlavský kouč.

Divoká show nabídla fanouškům úplně všechno. Dramatickou zápletku, pět gólů, zbytečné individuální chyby i červené karty na obou stranách. Nakonec se šťastnějším koncem pro domácího favorita, když o výhře 3:2 rozhodl v nastavení hvězdný útočník Mauro Icardi.

„První branka na přední tyč jde jednoznačně za gólmanem,“ zdůraznil Oulehla. „Vstup do druhé půle měla Sparta opět vynikající, přišlo vyrovnání. Pak se zatáhla a vypadla z role. Přišla zbytečná chyba Krejčího, ta druhá branka hodně ovlivnila utkání. Spartě se přesto podařilo vyrovnat, ale po druhé inkasované brance vypadla ze správného nastavení. Řešily se výroky rozhodčího, třeba zbytečná žlutá za zdržování, potom potyčka Krejčího, tam přišla také zbytečná žlutá. Celkově rozhodly dvě velmi hrubé chyby a produktivita Sparty. Kolik si vypracovala šancí, to je až neuvěřitelné,“ zmínil druholigový kouč.

Do odvety, která je na programu příští týden na Letné, budou Spartě chybět tři důležití hráči ze základu. „Vykartovala si kompletní levou stranu. Z velice dobrého scénáře se to změnilo na jeden z nejhorších,“ připomněl redaktor Sportu Bartoloměj Černík, druhý host zápasového studia. „Haraslín do odvety určitě Birmančeviče nahradí, i když jsem měl v závěru pocit, že intenzita u něj trošku padla. Je otázka, v jakém je po zranění stavu. Ryneše také nahradí. Ale Krejčí bude oslabení. Sice dnes udělal chybu, ale pořád je to top hráč. Kvalitu Sparty i naší ligy přerostl, je to hráč pro top klub v zahraničí,“ dodal Oulehla.

Postupové šance obou celků zůstávají po první partii v Turecku otevřené. „Sparta na ně zase vlítne, je vidět, že to jim dělá problémy. Možná budou ještě přímočařejší, v obranné fázi se víc zajišťovat. Bouřlivá atmosféra bude i na Letné, to Spartě pomůže. Vidím to velmi otevřeně, třeba padesát na padesát. Sparta ukázala, že Galatasarayi se může vyrovnat v hodně aspektech hry,“ predikoval Černík. „Pořád je to porážka o gól, do odvety je všechno otevřené. Sparta je schopná Turky potrápit,“ zmínil Oulehla.