Třetí světový rekord v tomto roce. Duplantis znovu přidal centimetr, Švábíková třetí
Hvězdný švédský atlet Armand Duplantis překonal letos potřetí a celkově potřinácté v kariéře světový rekord ve skoku o tyči. Na mítinku Continental Tour - Gold v Budapešti zdolal dvojnásobný olympijský vítěz laťku ve výšce 629 centimetrů. V soutěži žen skončila Amálie Švábíková výkonem 467 cm třetí.
Pětadvacetiletý Duplantis vylepšil tradičně o jeden centimetr své dosavadní maximum, jež stanovil v polovině června doma ve Stockholmu. Poprvé letos tyčkařský fenomén přepsal historické tabulky v únoru na halovém mítinku v Clermont-Ferrand, kde skočil 627 centimetrů.
Od výhry ve Stockholmu zvítězil Duplantis třikrát za sebou šestimetrovým výkonem a vyšším (613 v Ostravě, 600 v Eugene a 605 v Monaku). Rekordní výšku překonal v úterý na Memoriálu Istvána Gyulaie na druhý pokus, laťka zůstala na stojanech i přesto, že se jí dotkl nohou a břichem. Mítink vyhrál jednoznačně před Řekem Emmanouilem Karalisem (602) a Australanem Kurtisem Marschallem (583).
Soutěž tyčkařek vyhrála výkonem 473 cm Tina Šutejová ze Slovinska. Česká rekordmanka Švábíková se zachránila třetím pokusem na své základní výšce 441 cm, poté na první pokus zdolala 461 a 467 cm. Dalších šest centimetrů, jimiž by vyrovnala své letošní maximum z Odložilova memoriálu v Praze, už ale nepřidala.