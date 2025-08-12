Almási bojuje v Baníku o flek: Svědomí mám čisté. Dostane šanci i talent z béčka?
Baník se na začátku Chance Ligy zmítá v křeči. V úvodním kole prohrál v Ďolíčku, na Dukle jen remizoval a v neděli padl ve slezském derby s Karvinou 1:2. Hrát dvě soutěže naráz zatím vůbec nezvládá. Ostravský kádr není tak kvalitativně široký, jak se předtím mohlo zdát. Z obvyklých náhradníků zaujali jen Dennis Owusu s Ladislavem Almásim. Jiní nenadchli, někteří dokonce propadli.
Víkendový nezdar Baníku svlékl do naha třeba Georgiose Kornezose, který naskakuje jen v případech, že jsou ostatní stopeři zranění, nebo si potřebují odfrknout, jako naposledy Karel Pojezný. Sedmadvacetiletý Řek proti Karviné nepřesvědčil. Tahal nohy, nestíhal, chyboval. Po zimním příchodu z Lemie odehrál celý soutěžní zápas teprve počtvrté.
Jen o Kornezosovi to ale není. Problém nastává téměř pokaždé, když se kouč Pavel Hapal rozhodne po těžkém pohárovém utkání šetřit opory. Ostravští náhradníci zkrátka ostatní prvoligové mančafty nikterak nepřevyšují.
Správně to vytušil i Martin Hyský. „Před zápasem jsme cítili, že budeme mít velkou šanci tady vyhrát. Baník je teď v situaci, která není úplně jednoduchá, protože má za sebou náročný program. Čekali jsme, že nějaká rotace tam proběhne. Kdy jindy využít takové situace, když ne teď?“ tázal se karvinský kouč po výhře, jež jeho tým posunula na čtvrté místo v tabulce.
Ne všichni členové širšího kádru Baníku ale zklamali. Přesvědčil třeba Němec Dennis Owusu, který hýřil aktivitou. Jedinou branku Ostravanů zařídil z velké části on sám. „Nehrál špatný zápas. Nicméně si myslíme, že tam měl situaci, kdy svou přednost, kterou je rychlost, mohl využít lépe,“ přemítal asistent Michal Šmarda, dočasný šéf baníkovské lavičky z důvodu Hapalova disciplinárního trestu.
Kromě Owusa se v dobrém světle ukázal i Ladislav Almási. Chtělo by se říct konečně. V prvním poločase sice zazdil pár slibně se rozvíjejících akcí, po přestávce ale ožil. Nejprve hlavičkou z malého vápna srovnal na 1:1, načež dvacet minut před koncem napálil tyč. „Byla to čistá šance. Patrick (Kpozo) mi to tam výborně vrátil a já si myslím, že jsem to trefil dobře, ale bohužel. Člověk pak neovlivní, jestli se to odrazí do brány,“ povzdechl si Almási.
Technické nedorazy vykompenzoval tam, kde se cítí nejlépe. A to v soupeřově vápně. Po nepovedených hostováních v Osijeku, Dunajské Stredě a maďarském Zalaegerszegu už takový zápas nutně potřeboval. „Pomůže mi to hlavně psychicky, protože my útočníci góly potřebujeme, je to naše práce. Když je nedáváme, sebevědomí nám trošku klesá. Jsem rád, že to tam padlo,“ pokývl.
Jednička v útoku jasná, co talent?
Že střílení branek ovládá, ukázal už v sezoně 2021/22, kdy v 32 zápasech zapsal 16 gólů. Zvýšený interes zvučných adres z Česka i zahraničí na něm tehdy zanechal stopy, od té doby se „Laco“ hledal. „Jako restart to nějak neberu. Snažím se dělat svou práci, i když se třeba nedaří na sto procent. Mám čisté svědomí, že dělám vše pro to, abych zápasy mohl hrát,“ hlásil téměř dvoumetrový útočník.
Do základní sestavy pro klíčové zápasy, jako bude třeba čtvrteční odveta s Austrií, má ještě daleko. Neúnavný válečník Erik Prekop svůj flek nikomu nepustí. V častější rotaci směrem k Chance Lize se však Almási objevit může, obzvlášť když to třeba Tomáši Zlatohlávkovi v modrobílém mundúru zatím nelepí.
Konkurence postupně dorůstá i v druholigové rezervě, kde řádí talentovaný Jakub Pira. Teprve sedmnáctiletý útočník skóroval ve čtyřech zápasech Chance Národní Ligy pětkrát, v pátek navíc hattrickem sestřelil Táborsko. Skvěle si vede i jeho o pět let starší parťák Sacha Komljenovic. „Tyto věci samozřejmě vnímáme,“ ujistil Šmarda.
„Samozřejmě jsme rádi, že se béčku daří. Někteří kluci s námi byli na soustředění, takže co se týče způsobu, jakým chceme hrát, to má stejně nastavené i béčko. Jejich čas určitě přijde, ale je to i o vhodném načasování, což není lehká záležitost. Přece jen zápas ve druhé lize se nedá srovnat s pohárovým utkáním třeba ve Varšavě,“ doplnil asistent Slezanů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu