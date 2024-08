Ryneš bude táta holčičky: Vykopl si fotbalistku

Ještě před utkáním na horké rumunské půdě byl krajní bek Letenských Matěj Ryneš (23) jako na trní. Jeho milá Kristýna Frolíková (20), taky fotbalistka Sparty, nosí pod srdcem jejich dítě: Kluka, nebo holku?

Budoucí maminka nadhodila mičudu tatínkovi na volej, Ryneš kopl tak, jako by už šlo o Ligu mistrů. A z balonu se růžově zaprášilo: Bude to holčička! Sparťan v dojetí složil ruce za hlavu, jako to občas dělává při zahozené šanci.

Fanoušci hned začali vtipkovat, že se třeba víc těšil na kluka: „Jasně že mám radost.“ Tak či tak, Frolíková byla radostí bez sebe a její kamarádka z druhého břehu Gabriela Šlajsová (24) chystá pro malou kopačky. vzkázala slávistka.