Rozehnal s rodinou se usadil v Lille, ale… Vyhnala je rakovina!

Stále rád zavítá do restaurací ve čtvrti Marché de Noël. Bývalý fotbalový reprezentant David Rozehnal (44) našel v Lille druhý domov. Ale angažmá v letech 2010 až 2015 má stoper Brücknerovy éry spojenou i se vzpomínkou temnou jako jeho přezdívka od legendárního kouče – Baroko!

„Lille mám v srdci. Ale jsem patriot, fandím Slavii,“ řekl Rozehnal Sportu před úvodním utkáním play off Ligy mistrů. Pro odchovance Olomouce (tehdy zaměstnaného v Hamburku) bylo laso z francouzského LOSC vysvobozením. Hned v první sezoně 2010/11 tu slavil double, s chotí Petrou přivítali na svět dceru Beátu (syn Luka se narodil v roce 2007 v Newcastlu), rodina si našla ve městě přátele. Báječná léta!

Takže táta David, když pak kopal za belgické Oostende, z Lille dojížděl. Plánovali se na jihu Francie usadit natrvalo, ale… „Pak jsme bohužel zjistili, že je Peťka nemocná,“ oklepal se Rozehnal, když se mu vybavil boj manželky s rakovinou. „Z Davidovy strany tam nebyla ani minuta zaváhání, co a jak bude. Hned řekl, že se do klubu půjde hned druhý den rozloučit a odjíždíme zpátky do Česka,“ děkovala zpětně přes iDnes.cz paní Rozehnalová.

„Když jde do tuhého, tak i David umí fotbal oželet. Ale samozřejmě to s námi zacloumalo fest. Vždyť Davča kvůli tomu přestal hrát profesionální fotbal,“ dodala celoživotní láska plejera TJ Kožušany z 6. ligy (dříve 1.A třídy).