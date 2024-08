Rozehnal vzpomíná na Lille: Rodinný klub, pro mě vykoupení. Fandím Slavii

Jaké očekáváte utkání?

„Slavia určitě má šanci, i když hraje proti silnému týmu, co poslední roky patří ve Francii vždycky do top pětky a snaží se dostat do Ligy mistrů. Lille je navíc dlouhodobě stabilní klub. Překvapilo mě, že nebudou hrát na vlastním stadionu, na který jsou zvyklí, to může být pro Slavii výhoda. Pokud tam předvede nejlepší výkon, mohla by Lille potrápit. Fotbal je víc a víc vyrovnaný, rozdíly mezi kluby, jako jsou Lille a Slavia, se mažou, jsou to týmy skoro na stejné úrovni. Slavia se minimálně kvalitou kádru a herního projevu může Lille postavit, určitě lze do odvety v Praze přivézt solidní výsledek.“

Porovnejte sílu soupeřů.

„Lille jde do zápasu jako favorit, ale z pohledu Slavie není špatné začínat z pozice ne přímo outsidera, ale týmu, který není brán jako ten lepší. Lille jistě zná sílu Slavie, podobně jako Sparta je už delší dobu v podvědomí evropských velkoklubů, nedojde k žádnému podcenění. Pokud předvede Slavia stoprocentní výkon s nasazením a herní kvalitou, má šanci se úspěšně poprat s velmi silným týmem o postup do Ligy mistrů. Jde o finální fázi kvalifikace, tam už si nemůžete vybírat.“

V Lille jste strávil pět let (2010 – 2015). Jak vzpomínáte na angažmá ve Francii?

„Jenom v tom nejlepším. Po osobní stránce jsme se tam usadili s rodinou na delší dobu, našli jsme tam přátele, rádi se tam vracíme. Po fotbalové stránce to bylo vykoupení z Hamburku, kde jsem byl v tu dobu nechtěný. Ve Francii jsem s týmem hned v první sezoně získal double. Klub byl v tu dobu