Kladivo na Evropu. Chorý před dalším velkým večerem. Cítí kořist, říká kouč

PŘÍMO Z VALENCIENNES | Jakmile jde do tuhého, vytáhne rukávy a zatne svaly. Tomáš Chorý umí velké zápasy. Je to muž zrozený pro Evropu. V životopise má zářezy proti Barceloně, postupový kus s AS Řím, minulý rok dostal Viktorii do čtvrtfinále Konferenční ligy a nabroušeno má i poté, co oblékl sešívaný dres. Dvěma góly protáhl Slavii přes Saint-Gilloise do přímého střetu s Lille o postup do Ligy mistrů. „Snad bude mít zase nabito,“ doufá Jindřich Trpišovský před prvním večerem ve Valenciennes.

Bylo krátce před šestou večer, realizační tým mlčky posedával na lavičce pětadvacetitisícového stadionu, kde hraje své zápasy třetiligový Valenciennes FC, a čekal na první příchozí. Vlnu zájmu zvedl až příchod Jana Bořila následovaného Tomášem Chorým. Ihned se k nim přifařil asistent Zdeněk Houštecký a dlouhána vyzval na hlavičkový souboj. Bořil dostal za úkol bílou kouli vyhazovat do vzduchu. Když mělo dojít na akci, holohlavý bouřlivák střet vzdal… „Co děláš, neutíkej, proč se bojíš,“ pořvával na něj Bořil. Sotva minutová scénka pobavila okolí a dokreslila pohodu v týmu, který vyhrál posledních šest soutěžních duelů v řadě.

Chorý se následně odkráčel věnovat svým povinnostem. Před sebou má další velký večer, na který by rád po kariéře vzpomínal. V Evropě totiž umí zaválet. Svede srazit nejlepší obrany starého kontinentu a rivalům nadělat hromadu starostí. Dokázal to už před šesti lety v Lize mistrů proti AS Řím. Už je to sice dávná plzeňská vzpomínka. Ale jasně ukázala, že rodák z Olomouce si z těžkých zkoušek nedělá hlavu. A co především? Prospívá v nich na podtrženou jedničku.

Dvě léta nazpátek zachránil Adolfa Šádka od bankrotu, když Viktorii provedl cestou plnou nástražných min až do základní skupiny Champions League, aby v ní přivedl na svět své dva nejcennější fotbalové kousky – góly Barceloně. V minulé sezoně zase válel v Konferenční lize, ve skupině nastřílel tři branky, v rozstřelu se Servette pomohl k postupu do čtvrtfinále.

Pár střihů z čahounovy kariéry jasně dokumentuje Chorého výjimečný cit pro důležité momenty. A aby vše nepatřilo jen k dlouhému sedmiletému angažmá v Plzni, hned v první okamžik ve Slavii dal vědět, že evropské zápasy jednoduše umí. V předchozím kvalifikačním kole v domácím prostředí dvakrát uzemnil belgické Saint-Gilloise, v odvetě pak zachytil rozehrávku a vybídl spoluhráče k určující gólové akci. Proto si Slavia v úterý zahraje o přímý postup do Ligy mistrů s Lille.

„Jsme rádi, že nám výraznou měrou pomohl s Unionem S-G. Nejen góly, ale i prací pro tým. Kdo sledoval Tomášovu obrannou fázi v odvetném utkání, dostával se na posledních dvacet metrů a do boxu. Pomohl nám hrozně moc i v obranných standardních situacích. On cítí kořist. A čím je zápas důležitější, dostane ze sebe nejlepší věci. Kterýkoliv obránce na světě by měl s jeho fyzickými parametry potíže. Ve vápně je dominantní,“ obdivně vypíchl trenér Jindřich Trpišovský.

Mimochodem, je jaksi signifikantní, že Chorý dosud čeká na první ligovou trefu v sešívaném. Jakoby platilo, že nejprve si musí splnit úkoly v Evropě a pak se teprve začne pořádně soustředit na domácí soutěž. Ale tak to samozřejmě není.

„Někdy se bavíme o rozdílu mezi ligovými a evropskými zápasy. V Česku jsou takové souboje celkem běžné, v zahraničí se soupeři s takovou typologií tolik nepotkávají a Tomáš toho umí využít. Věřím, že na to naváže. Že nám pomůže v Evropě, byl jeden z důvodů jeho příchodu do Slavie,“ vysvětlil Trpišovský.

Příchod do Slavie? O zlé krvi, kterou to mezi fanoušky vyvolalo, a stále vyvolává, se už napsalo a napovídalo spousty. Hráči v kabině to ale cítí absolutně opačně. Třeba Tomáš Holeš, jeden z uznávaných kapitánů sešívaných, do Chorého během evropského šampionátu hučel, aby nabídku z Edenu vzal. „Když jsem se dozvěděl o šanci získat Tomáše, dlouho jsme to spolu probírali. Jako soupeře jsme ho neměli rádi, ale teď jsem moc rád, že je na naší straně. Zápasy proti němu jsou hrozně nepříjemné, pro svůj tým udělá cokoliv. Proto mu dvojnásob přeju, jak mu vyšlo minulé předkolo. Snad nám pomůže i v úterý proti Lille,“ doufá slávistický stoper.

Proč by ne! Chorý – kladivo na Evropu – je připraveno zase udeřit.